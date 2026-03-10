Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana: Javier Aguirre ya notificó al Betis para la fecha FIFA

La primera convocatoria de Álvaro Fidalgo está muy cerca y se podría dar en la próxima fecha FIFA. Javier Aguirre viajó hasta España para visitar al Maguito con el Betis con el objetivo de informarle que será parte del plantel que enfrente a Portugal y Bélgica a finales de marzo.

Álvaro Fidalgo jugador del Real Betis / Diego Souto Ampliar

El Vasco realizó el viaje el pasado fin de semana y pudo observar y platicar con Álvaro tras el partido contra el Getafe. De hecho, el cuadro verdiblanco ya recibió la notificación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol de que el mediocampista será considerado para formar parte del Triciolor en las siguientes semanas. Fidalgo vestirá la playera del combinado nacional por primera vez en su carrera y a tan solo 3 meses del arranque de la Copa del Mundo, lo que podría significar un paso muy importante para colarse a la convocatoria definitiva.

Álvaro ha jugado en todos los partidos desde que emigró a LaLiga de España. En algunos ha entrado desde el banquillo, pero en la mayoría lo ha hecho como un elemento titular. En total, el ex jugador del América ha disputado 6 encuentros, de los cuales cinco han sido en el torneo local y uno en la Copa del Rey. Ha sumado 405 minutos en cancha, e incluso ya marcó su primer tanto, el cual se lo hizo al Sevilla en el derbi de la ciudad.

Álvaro Fidalgo ex jugador del América / Jam Media Ampliar

Es así como Álvaro Fidalgo debutará con la selección mexicana en las próximas semanas y llegará con mucho ritmo futbolístico. Tomando en cuenta las ausencias que tiene Javier Aguirre en el medio campo, Fidalgo podría saltar como titular en algunos de los compromisos ante Portugal o Bélgica.