Carlos Vela es nuevo copropietario del LAFC

El ex futbolista Carlos Vela da un nuevo paso en su vida profesional. Después de convertirse en un jugador histórico para Los Angeles FC, ahora también forma parte del club como copropietario.

El mexicano dejó una huella importante durante su etapa como jugador del conjunto angelino. Fue el primer gran goleador en la historia de la institución al anotar 90 goles, cifra que durante años lo colocó como el máximo anotador del equipo. Aunque actualmente ocupa el segundo lugar en esa lista, superado por (Denis Bouanga). La afición lo sigue considerando una figura histórica, ya que también fue el primer capitán del equipo y una pieza clave en el crecimiento de la franquicia desde su debut en la MLS en 2018.

Durante su etapa como futbolista del LAFC, Vela contribuyó a la conquista de cuatro títulos:

1 MLS Cup

2 Supporters’ Shield

1 U.S. Open Cup

No obstante en estos días se hizo oficial que el exdelantero adquirió una participación minoritaria cercana al 6 % del club. La operación se concretó después de que varios inversionistas decidieran vender parte de sus acciones dentro de la institución.

Tras anunciarse la noticia, Vela expresó su emoción por iniciar esta nueva etapa dentro de la organización. “Estoy emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi historia aquí en Los Ángeles.”

El mexicano también recordó con orgullo su etapa como futbolista del club: “Estoy orgulloso de todo lo que logramos juntos con los aficionados de Los Ángeles.”

Ahora, Vela comienza una nueva fase en su vida dentro del fútbol. El exjugador destacó que la institución tiene un significado especial para él y su familia, ya que gran parte de su trayectoria profesional la vivió en el club angelino.