Malagón se pierde el Mundial; su tiempo de recuperación será de seis a ocho meses

Tras una exitosa cirugía por su grave lesión, el guardameta enfrentará una recuperación de hasta 8 meses que le impide estar con la Selección Mexicana para la justa veraniega.

Alex López

Después de sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles a mitad de semana, Luis Ángel Malagón fue operado con éxito la mañana de este jueves y se confirmó que se perderá la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

El Club América dio a conocer que su guardameta fue intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Guadalajara y el procedimiento resultó todo un éxito. Además, las Águilas informaron que su recuperación será muy larga, ya que estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses. Esto quiere decir que se perderá la Copa del Mundo durante el verano y prácticamente todo el torneo del segundo semestre del año.

Luis Ángel, recientemente, había perdido la titularidad indiscutible en el Tricolor frente a Raúl Rangel. Sin embargo, el arquero americanista se mantenía firme como la segunda opción segura para Javier Aguirre para la lista definitiva. Desafortunadamente, ahora deberá esperar al próximo proceso mundialista para pelear por un puesto en selección mexicana de cara a la justa en 2030.

En cuanto al América, los de Coapa se la deberán jugar con Rodolfo Cota y Fernando Tapia lo que resta del semestre, mientras que el Vasco echará mano del Tala Rangel, Guillermo Ochoa y, muy probablemente, de Carlos Acevedo para el Mundial que se jugará este mismo verano en nuestro país.

