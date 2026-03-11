¿Quién podría sustituir a Luis Ángel Malagón si se pierde el Mundial 2026?

La posible ausencia del portero mexicano Luis Ángel Malagón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha encendido las alarmas en la Selección de fútbol de México. El arquero del Club América sufrió recientemente una grave lesión que podría dejarlo fuera del torneo más importante del fútbol mundial, lo que obligaría al cuerpo técnico a buscar un sustituto de última hora.

A pocos meses del inicio del Mundial, la portería del Tri se convierte en uno de los temas más debatidos entre aficionados y analistas.

La lesión que pone en duda su presencia

Durante el partido entre el Club América y el Philadelphia Union por la Copa de Campeones de la Concacaf, en el minuto 37 del primer tiempo, Luis Ángel Malagón intentó despejar un balón dentro del área y, al apoyar la pierna izquierda, sintió una fuerte molestia que lo hizo caer al césped.

Los primeros informes médicos indicaron que el guardameta sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complicadas para un futbolista profesional. Este tipo de lesión suele requerir cirugía y un periodo de recuperación que puede oscilar entre tres y seis meses, lo que pone seriamente en riesgo su presencia en el Mundial que comenzará en junio de 2026.

Un problema para la Selección Mexicana

La lesión representa un duro golpe tanto para el América como para la selección nacional dirigida por Javier Aguirre.

Malagón venía consolidándose como uno de los porteros con mejor rendimiento en el fútbol mexicano y era considerado uno de los principales candidatos para defender la portería del Tri en el Mundial.

Ante este escenario, el cuerpo técnico deberá evaluar alternativas que puedan asumir la responsabilidad en caso de que el arquero no logre recuperarse a tiempo.

Los posibles sustitutos en la portería del Tri

Si finalmente Malagón queda fuera de la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026, México cuenta con varios porteros que podrían ocupar su lugar.

Guillermo Ochoa, la experiencia mundialista

El nombre más reconocido es el de Guillermo Ochoa, histórico guardameta de la selección mexicana. Ochoa ha participado en múltiples Copas del Mundo y su experiencia en torneos internacionales lo convierte en una opción sólida para asumir el liderazgo en la portería. Actualmente en Chipre, ‘Paco Memo’ mantiene regularidad y un nivel sostenido que podría ser suficiente para Javier Aguirre.

Carlos Acevedo, el recambio generacional

Otra alternativa es Carlos Acevedo, arquero del Santos Laguna. Su regularidad en la liga mexicana y su capacidad para responder en momentos clave lo han colocado como uno de los porteros con mayor proyección en el país.

Muchos analistas consideran que podría convertirse en el heredero natural de la portería mexicana en los próximos años.

Andrés Gudiño, una opción sorpresa

Tras la lesión de Kevin Mier, Andrés Gudiño se encargó de resguardar el arco de Cruz Azul y hasta el momento superó todas las expectativas. El arquero mexicano de 29 años ha sido parte fundamental para que el equipo de Larcamón esté como líder del Clausura 2026 y con la mira puesta en un posible bicampeonato de Concachampions.

Un Mundial histórico para México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará entre junio y julio de 2026 y será organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Será además la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

Para México, que será uno de los anfitriones, contar con una portería sólida será fundamental para aspirar a un buen desempeño.

Mientras se espera la evolución médica de Luis Ángel Malagón, la selección mexicana mantiene abiertas varias alternativas para asegurar que el arco del Tri esté bien protegido en el mayor escenario del fútbol mundial.