Carín León y Jelly Roll interpretarán la primera canción del Mundial 2026

Este martes se dio a conocer, por medio de redes sociales, el primer adelanto del primer sencillo del álbum oficial para el Mundial 2026. Una mezcla de country y hip hop, de la mano del artista de regional mexicano Carin León y el cantante estadounidense Jelly Roll.

Teaser de "Lighter" primera canción del Mundial 2026 / @FIFAWorldCup Ampliar

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A menos de 100 días de que inicie la justa mundialista, el máximo organismo que rige al balompié dio a conocer un teaser de la canción que llevará por título “Lighter”, que se estrena este viernes 20 de marzo; esta es la primera canción de diferentes piezas musicales que tendrá el álbum oficial del Mundial 2026.

La canción, que tendrá la voz del mexicano Carin León y el estilo de Jelly Roll, quien fusiona country, rap y rock and roll, representa la identidad de ambas naciones. La producción está a cargo del canadiense Cirkut, logrando así reunir a las tres nacionalidades que son sedes de la próxima Copa del Mundo: México, Estados Unidos y Canadá. Además, se dio a conocer que el video musical contará con la presencia de Lionel Messi, quien como actual campeón defensor buscará revalidar su título este 2026.

EL PRIMER TEMA DEL MUNDIAL 🔥🔥🔥



La FIFA dio un adelanto de ‘Lighter’, la canción que interpretarán Carín León y el estadounidense Jelly Roll para la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/a1QdgWnrm5 — W Deportes (@deportesWRADIO) March 17, 2026

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El proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, busca que sea un ritmo global que represente la unión de diferentes culturas a través de la música y el deporte. La letra de la canción se enfoca en la sección de “sentirse más ligero”, hablando de soltar cargas emocionales, el pasado o las dificultades para avanzar, buscando transmitir un mensaje de resiliencia y crecimiento personal.