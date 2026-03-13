César Arturo Ramos, candidato para pitar la Final del Mundial 2026

El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos se perfila como uno de los posibles candidatos para dirigir la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un partido decisivo programado para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. La designación de la FIFA para arbitrar la final depende del rendimiento de los colegiados durante el torneo, su experiencia internacional y su capacidad de manejar partidos de alta presión.

César Arturo Ramos / Hector Vivas Ampliar

César Ramos cuenta con una trayectoria sólida que respalda su candidatura. Obtuvo el gafete FIFA en 2014 y ha participado en torneos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia y la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. En su última participación, dirigió partidos de eliminación directa y semifinales, demostrando liderazgo y consistencia en decisiones complejas.

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Actualmente, Ramos también es árbitro habitual en la Liga MX y en competencias de Concacaf, lo que le permite mantener actividad constante y ser evaluado de manera integral. La FIFA considera estos factores al seleccionar árbitros para partidos decisivos: desempeño técnico, control del juego, aplicación correcta del reglamento, uso del VAR y neutralidad respecto a los equipos participantes.

Episodio reciente: varado en Qatar

Hace unos días, Ramos vivió un incidente fuera del campo que llamó la atención de medios deportivos. Durante un viaje a Qatar, quedó varado durante varios días debido a desvíos de vuelos causados por restricciones en el espacio aéreo de la región. Él y los asistentes mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra se encontraron temporalmente resguardados en un hotel en Doha, mientras esperaban la autorización para regresar a América.

Ramos relató que, aunque la situación fue estresante, mantuvieron comunicación constante con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada mexicana hasta que lograron regresar a México. Este episodio destacó la exposición internacional y la logística compleja que enfrentan los árbitros de élite en su carrera profesional.

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¿Algún árbitro mexicano ha pitado una final del Mundial?

En la historia de la FIFA, solo un árbitro mexicano ha dirigido una final de Copa del Mundo: Edgardo Codesal, quien pitó el partido decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 1990 entre Alemania Occidental y Argentina, con victoria alemana 1-0. La designación de Ramos en 2026 representaría el segundo árbitro mexicano en alcanzar este hito histórico.

Edgardo Codesal pitando el partido decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 1990 entre Alemania Occidental y Argentina. / Mark Leech/Offside Ampliar

Un camino que aún debe recorrerse

A pesar de sonar como candidato, el camino hacia la final es largo. Ramos deberá mantener un alto nivel físico y técnico en la Liga MX y torneos internacionales, superar evaluaciones de la FIFA y demostrar consistencia en cada partido del Mundial 2026. Su éxito dependerá de su capacidad para manejar encuentros de alta presión, tomar decisiones correctas y mantener la neutralidad en instancias decisivas.

Si cumple con estos criterios, César Ramos podría no solo dirigir un partido histórico, sino también consolidar su nombre entre los árbitros mexicanos más importantes de la historia y dejar una marca en la élite del arbitraje internacional.