César Arturo Ramos y otros árbitros mexicanos siguen sin poder salir de Qatar por conflicto en Medio Oriente

El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, junto con sus colegas Alberto Morín y Marco Bisguerra, permanece varado en Qatar debido al cierre del espacio aéreo en la región producto de un conflicto militar en Medio Oriente. Ninguno de los tres silbantes ha podido retornar a México tras finalizar compromisos profesionales, según confirmaron fuentes deportivas y diplomáticas.

¿Por qué los árbitros se encontraban en Medio Oriente?

Los árbitros viajaban de regreso a México después de dirigir compromisos en la Saudi Pro League y en la liga de los Emiratos Árabes Unidos. Ramos, Morín y Bisguerra se encontraban en un vuelo comercial que debía continuar su trayecto, pero la escalada de ataques y la declaración de conflicto armado en el área llevó a que su aeronave fuera desviado de emergencia a Doha, Qatar.

El desvío de la aeronave y el cierre del espacio aéreo en países clave de la región, incluidos Dubái, Doha y Abu Dabi, han sido implementados como medida de precaución ante posibles ataques a infraestructuras civiles y militares. Esto ha provocado que miles de vuelos internacionales sean cancelados o redirigidos, afectando la movilidad de pasajeros y personal profesional, entre ellos los árbitros mexicanos.

Una vez en Doha, los tres árbitros fueron ubicados en un hotel donde se encuentran resguardados y sin posibilidad de embarcar en un vuelo internacional para regresar a México. La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de su Comisión de Árbitros, informó que mantiene comunicación constante con los silbantes sobre el estado de su situación y la evolución de la logística de repatriación.

La FMF también ha señalado que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha brindado asistencia consular desde el inicio del conflicto para vigilar la seguridad y bienestar de los tres oficiales varados. Ambas instituciones han declarado que evaluarán las posibles rutas o mecanismos alternativos, incluidos corredores seguros, si las condiciones de transporte no se normalizan.

Los árbitros fueron invitados a pitar el partido de la Jornada 10 de la Saudi Pro League entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, realizado el 23 de febrero de 2026. Ramos Palazuelos, árbitro con gafete internacional FIFA, ha dirigido encuentros de alto perfil a nivel mundial, incluidos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y 2022.

Posterior a ese compromiso, Ramos se trasladó a Dubái para participar en una sesión de capacitación organizada por la FIFA, con miras a su posible participación en el Mundial de 2026. Fue durante el trayecto de regreso que se inició el conflicto, provocando la interrupción de su vuelo.

La FMF publicó comunicados en redes sociales detallando que los tres árbitros se encuentran “a salvo” en Doha y que la organización mantiene contacto con la SRE para estudiar opciones de salida conforme se reestablezcan las rutas aéreas.

¿Cuándo volverá César Arturo Ramos y los demás silbantes a México?

Fuentes citadas por medios indican que será cuestión de días antes de que se defina una fecha tentativa de regreso, dependiendo del comportamiento de la situación de seguridad y de la disponibilidad de vuelos comerciales o alternativos.

La ausencia de Ramos puede tener repercusiones en la programación de árbitros para los torneos nacionales, dado su papel como uno de los oficiales más experimentados del país. Mientras tanto, la Comisión de Árbitros analiza ajustes en las designaciones de las próximas jornadas del fútbol mexicano para suplir su ausencia temporal.