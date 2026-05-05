Miguel Herrera quiere a un jugador del América para reforzar al Atlante

El futuro del defensa Ramón Juárez podría tomar un giro importante de cara al Apertura 2026, luego de que Miguel Herrera manifestara públicamente su interés en incorporarlo al Atlante. El estratega mexicano, quien ya fue confirmado como próximo director técnico del conjunto azulgrana, comenzó a perfilar posibles refuerzos incluso antes de asumir oficialmente el cargo.

Ramón Juárez / Jam Media Ampliar

El interés surgió durante la transmisión del partido entre América y Pumas, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura 2026. En ese encuentro, Juárez inició en el banquillo, pero tuvo participación tras la lesión de Cristian Borja en el primer tiempo. Fue en ese momento cuando Herrera, presente en la cobertura televisiva, expresó de forma directa su intención: “¡Que me lo presten!”, en clara alusión al defensor central del Club América.

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Atlante comienza a planificar su regreso a la Liga MX

El contexto de este posible movimiento está ligado al regreso del Atlante a la Primera División. El club volverá a la Liga MX para el torneo Apertura 2026 tras 12 años de ausencia, luego de adquirir la franquicia del Mazatlán FC. Este regreso marca el inicio de un nuevo proyecto deportivo, en el que la directiva y el cuerpo técnico buscan conformar un plantel competitivo desde el inicio.

En este escenario, Miguel Herrera ya trabaja en la planificación del equipo. Aunque aún no toma oficialmente las riendas, el técnico analiza diferentes opciones para reforzar la plantilla. La posible llegada de Ramón Juárez encajaría dentro de esta estrategia, ya que el jugador podría tener mayor regularidad en caso de concretarse un préstamo.

¿Ramón Juárez puede llegar al Atlante?

Uno de los factores que podría facilitar la operación es la relación entre Miguel Herrera y Santiago Baños, actual responsable del área deportiva del Club América. Este vínculo podría abrir la puerta a una negociación que beneficie a ambas instituciones, especialmente si se considera el desarrollo del jugador y su continuidad en el máximo nivel.

Ramón Juárez, quien actualmente forma parte de la plantilla azulcrema, es visto como una opción interesante para reforzar la defensa del Atlante en su regreso a la Liga MX. La posibilidad de sumar minutos y consolidarse como titular sería un punto clave en cualquier acuerdo entre clubes.

Ramón Juárez en el Clásico Capitalino / Agustin Cuevas Ampliar

Un proyecto en construcción

El inicio del Apertura 2026 está programado para el 16 de julio, por lo que el Atlante cuenta con semanas clave para definir su plantilla. En este proceso, la visión de Miguel Herrera será fundamental para establecer la base del equipo que competirá en su nueva etapa en Primera División.

La intención de sumar a Ramón Juárez refleja el enfoque del técnico: apostar por jugadores con proyección y experiencia en equipos grandes. Aunque por ahora no existe una negociación confirmada, el interés ya es público y podría convertirse en uno de los movimientos a seguir en el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026.

Con este panorama, el Atlante comienza a tomar forma en su regreso al máximo circuito, mientras Miguel Herrera deja claro que su proyecto buscará competitividad desde el primer torneo.