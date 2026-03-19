América concreta empate en la vuelta de octavos de Concachampions y vence por global a Philadelphia

El América empató 1-1 ante Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero avanzó a la siguiente ronda tras el duelo por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

¡Termina el enfrentamiento! Nos vemos en los Cuartos de Final. 👊🦅 pic.twitter.com/jTuRFXUs1m — Club América (@ClubAmerica) March 19, 2026

Las Águilas se pusieron al frente al minuto 6 tras un soberbio remate de cabeza de Rodrigo Dourado, quien fue asistido por Raphael Veiga que metió un preciso centro por la banda izquierda. La respuesta llegó al 49’, luego de que Alejandro Zendejas se barriera dentro del área y derribara a Frankie Westfield y se marcara penalti en favor de los estadounidenses.

El cobrador desde los once pasos fue el venezolano fue Jesús Bueno, el cual venció a Rodolfo Cota quien fue totalmente engañado aventándose a su poste izquierdo.

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El marcador global (2-1) permitió a las Águilas avanzar a la siguiente ronda, pese a sufrir en diversos momentos en el encuentro. Ahora enfrentarán a Nashville en los cuartos de final luego de que estos últimos eliminaran al Inter Miami de Lionel Messi.