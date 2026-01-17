América sigue de cerca a una joya de la Liga MX: ¿llegará a reforzar a las Águilas?

El mediapunta Emiliano Gómez, de 24 años, se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado invernal de la Liga MX. Tras un Apertura 2025 notable a nivel individual con el Puebla, donde participó en 16 partidos, 12 de ellos como titular, anotó seis goles y repartió cuatro asistencias, el uruguayo de Rivera ha pasado de ser el motor ofensivo de un equipo en zona baja a una pieza codiciada por varios clubes grandes del futbol mexicano.

Emiliano Gómez / Jam Media Ampliar

En un torneo donde La Franja sufrió para generar peligro constante, Emiliano Gómez destacó por su versatilidad como segundo delantero o mediapunta, su capacidad para conducir progresivamente, ganar duelos ofensivos, presionar alto y recuperar balones en zonas avanzadas. Llegado en mayo de 2025 tras consolidarse en Boston River, su explosión en el fútbol mexicano confirmó que no fue un préstamo casual: Puebla ejerció la opción de compra definitiva y ahora lo tasa en cifras que rondan los 5 a 7 millones de dólares, según diferentes reportes.

Varios equipos de la Liga MX lo tienen en el radar, incluyendo León, Pumas y especialmente Toluca, que en diciembre de 2025 pareció tomar la delantera, pero ahora es el América el que ha dado el paso más concreto hasta el momento. Fuentes confiables confirmaron que la directiva azulcrema realizó un sondeo formal por sus condiciones contractuales y, posteriormente, avanzó con una oferta cercana a los 4.5 millones de dólares, posicionándose como líder en la puja por el uruguayo Emiliano Gómez.

Puebla vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Para las Águilas del América, Gómez representa un perfil ideal en la era Jardine: joven, probado en la Liga MX, con margen de crecimiento, intensidad defensiva y capacidad para desequilibrar en ataque. Sería un refuerzo estratégico para rejuvenecer el frente ofensivo y cubrir la necesidad de un mediapunta dinámico. Sin embargo, la operación no es sencilla: Puebla no cierra la puerta, pero exige una cifra alta para sanear finanzas, y el Club América debe resolver primero temas de plazas de extranjeros y salidas internas.

A sus 24 años, Emiliano Gómez ya no es una promesa: es una realidad que obliga a los grandes a moverse rápido. El mercado de fichajes invernal sigue abierto y su futuro definirá no solo el rumbo de un talento uruguayo en ascenso, sino también las ambiciones de los clubes que pelean por el título del Clausura 2026.

