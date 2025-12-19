Atlético Morelia podría volver a la Liga BBVA MX tras oferta para comprar la franquicia del Puebla

Así como Atlante regresará a primera división, Atlético Morelia podría volver al máximo circuito del futbol mexicano. Puebla sería el equipo que dejaría de existir.

Atlético Morelia / FOTO: @C_A_Morelia Ampliar

El presidente del equipo michoacano, José Luis Higuera, ha hecho una oferta oficial a Puebla para regresar el futbol de primera división a la ciudad de Morelia. Después de que desaparecieran en 2020, surgió un nuevo equipo en la Liga de Expansión, bajo el nombre Atlético de Morelia; ahora, Higuera y un grupo de inversionistas harán de todo para regresar a Morelia a primera división, por lo que los locatarios han recibido esta noticia como un acierto para la ciudad.

Mientras que los aficionados de Puebla, equipo que cuenta con dos ligas a lo largo de 88 años de historia, han desatado la polémica, dejando opiniones divididas, además de recibir de mala manera la noticia por la tradición que tiene el equipo Camotero en el futbol mexicano. La oferta será analizada y los próximos días serán clave para que ambos equipos lleguen a una decisión y conocer el veredicto final.

Club Puebla / Manuel Velasquez Ampliar

Es así como Morelia le siguió los pasos al Atlante y existe una gran posibilidad de volver a ver a los michoacanos dentro de la Liga BBVA MX.