Oficial: Atlante regresará a primera división del futbol mexicano

Atlante, conocido como los “Potros de Hierro”, regresará a la Primera División del fútbol mexicano para el torneo Apertura 2026, tras una operación que involucra la adquisición de la franquicia de Mazatlán FC.

Esta situación fue confirmada, por Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, durante la Junta de Dueños de la Liga MX.

El anuncio pone fin a más de una década de ausencia del equipo azulgrana en el máximo circuito, desde su descenso en el Clausura 2014. Atlante, ha sido uno de los clubes más antiguos de México, fundado en 1916, es tricampeón de Liga MX 1940-41, Invierno 1992 y Verano 1997 y conocido como “el equipo del pueblo”. Su último título fue en 2007. La familia Escalante, dueños del club, impulsaron esta estrategia para volver a la élite, desistiendo de apelaciones ante el TAS en mayo del año en curso.

Atlante tiene todo avanzado para irse de la CDMX

Por ende, los Potros disputarán sus partidos como local en el Estadio Azteca, posterior a la cita mundialista, compartiendo sede con el Club América, en su regreso a la primera división del fútbol mexicano.