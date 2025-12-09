Boletos México vs Portugal: Precios para la reinauguración del Estadio Azteca y para ver a Cristiano Ronaldo
El Estadio Azteca reabrirá el 28 de marzo de 2026 con el duelo México vs Portugal, marcando la histórica visita de Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026. Conoce precios de boletos, zonas premium y todos los detalles del evento.
El Estadio Azteca se prepara para albergar un duelo de alto calibre entre la Selección Mexicana y Portugal. Este duelo será parte de la apertura del recinto del Coloso de Santa Úrsula con los trabajos de remodelación concluidos de cara al Mundial 2026.
Tras más de un año de remodelaciones exhaustivas, el Estadio Azteca abrirá sus puertas el 28 de marzo de 2026 con un duelo que promete ser histórico con la visita de Cristiano Ronaldo. Este encuentro no es solo un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026; es la primera vez que CR7 pisa el césped de este recinto, uniéndose a la galería de leyendas como Pelé y Maradona que han marcado época.
Los boletos, cuya venta inicia este 10 de diciembre en preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte vía la plataforma Fanki y que además contarán con la facilidad de pago de cinco y diez meses sin intereses, revelan una gama de opciones que va desde lo asequible hasta lo prohibitivo. El boleto más económico arranca en 500 pesos, ideal para aquellos que se conformen con las gradas altas y una vista panorámica del renovado escenario. Sin embargo, para ubicaciones más cercanas como las categorías media y baja, que oscilan entre 1,500 y 5,000 pesos, el costo sube de manera significativa.
Si el lujo es tu meta, prepárate ya que las zonas premium, con accesos exclusivos como palcos club, sierra porch o el codiciado “Chairman”, alcanzan los 9,000 pesos por asiento. Opciones intermedias como Corner, Locker o Tunnel rondan los 6,500 a 8,000 pesos, prometiendo no solo el espectáculo, sino experiencias VIP con vistas privilegiadas y servicios adicionales. También hay un gesto inclusivo en la zona para personas con discapacidad, a 1,750 pesos, reafirmando que el fútbol no debe excluir a nadie.
Más allá de los números, este México vs. Portugal trasciende lo comercial. Es un ensayo general para el Mundial 2026, donde el Estadio Azteca inaugurará la Copa el 11 de junio de 2026 como el único estadio tricampeón en la historia. Cabe mencionar que se prevé una alta demanda de boletos por la presencia de CR7, así que, la reventa podría inflar los costos hasta niveles astronómicos, como ya ocurre en otros eventos globales.
PRECIOS DE BOLETOS PARA EL JUEGO DE LA SELECCIÓN MEXICANA VS PORTUGAL
Zonas Alto
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
Zonas 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
Premium A / Premium B
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000
Zonas especiales
- Zona para Personas con Discapacidad — $1,750