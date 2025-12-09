Boletos México vs Portugal: Precios para la reinauguración del Estadio Azteca y para ver a Cristiano Ronaldo

El Estadio Azteca se prepara para albergar un duelo de alto calibre entre la Selección Mexicana y Portugal. Este duelo será parte de la apertura del recinto del Coloso de Santa Úrsula con los trabajos de remodelación concluidos de cara al Mundial 2026.

Estadio Azteca / NurPhoto Ampliar

Tras más de un año de remodelaciones exhaustivas, el Estadio Azteca abrirá sus puertas el 28 de marzo de 2026 con un duelo que promete ser histórico con la visita de Cristiano Ronaldo. Este encuentro no es solo un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026; es la primera vez que CR7 pisa el césped de este recinto, uniéndose a la galería de leyendas como Pelé y Maradona que han marcado época.

Los boletos, cuya venta inicia este 10 de diciembre en preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte vía la plataforma Fanki y que además contarán con la facilidad de pago de cinco y diez meses sin intereses, revelan una gama de opciones que va desde lo asequible hasta lo prohibitivo. El boleto más económico arranca en 500 pesos, ideal para aquellos que se conformen con las gradas altas y una vista panorámica del renovado escenario. Sin embargo, para ubicaciones más cercanas como las categorías media y baja, que oscilan entre 1,500 y 5,000 pesos, el costo sube de manera significativa.

Cristiano Ronaldo / Tim Clayton Ampliar

Si el lujo es tu meta, prepárate ya que las zonas premium, con accesos exclusivos como palcos club, sierra porch o el codiciado “Chairman”, alcanzan los 9,000 pesos por asiento. Opciones intermedias como Corner, Locker o Tunnel rondan los 6,500 a 8,000 pesos, prometiendo no solo el espectáculo, sino experiencias VIP con vistas privilegiadas y servicios adicionales. También hay un gesto inclusivo en la zona para personas con discapacidad, a 1,750 pesos, reafirmando que el fútbol no debe excluir a nadie.

Más allá de los números, este México vs. Portugal trasciende lo comercial. Es un ensayo general para el Mundial 2026, donde el Estadio Azteca inaugurará la Copa el 11 de junio de 2026 como el único estadio tricampeón en la historia. Cabe mencionar que se prevé una alta demanda de boletos por la presencia de CR7, así que, la reventa podría inflar los costos hasta niveles astronómicos, como ya ocurre en otros eventos globales.

PRECIOS DE BOLETOS PARA EL JUEGO DE LA SELECCIÓN MEXICANA VS PORTUGAL

Zonas Alto

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000

Zonas especiales