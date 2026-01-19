América busca refuerzo clave y ya tiene al argentino que podría salvar el mediocampo en el Clausura 2026

El América atraviesa uno de sus peores inicios de torneo en los últimos años. Tras tres jornadas del Clausura 2026, las Águilas acumulan un registro preocupante: cero victorias, sequía goleadora histórica con más de 270 minutos sin anotar y un juego que no convence ni a la afición ni a los analistas. El equipo de André Jardine, acostumbrado a dominar la Liga MX, parece perdido en la creación y definición, lo que ha encendido las alarmas en Coapa.

Ante este panorama, la directiva azulcrema no se queda de brazos cruzados. Según múltiples reportes de las últimas horas, el nombre que más suena como refuerzo de emergencia y posiblemente como el refuerzo “tapado” es el del argentino Bruno Zapelli, el joven mediocampista ofensivo de 23 años que milita en el Athletico Paranaense de Brasil.

Zapelli, surgido de Belgrano y con pasaporte italiano, ha destacado en el fútbol brasileño como un enganche creativo, polivalente y con visión de juego. Es precisamente el perfil que Jardine ha pedido insistentemente: un "10" capaz de generar fútbol entre líneas, asistir y romper defensas cerradas, algo que el actual plantel ha echado en falta en este arranque desastroso.

Los rumores indican que el América ya tendría avanzadas las conversaciones para concretar su llegada este mismo mercado de invierno, con el objetivo de reforzar el mediocampo creativo y revertir la crisis ofensiva antes de que sea demasiado tarde. Para lograrlo, se habla de posibles salidas como la de Víctor Dávila para hacer espacio en el cupo de extranjeros y ajustar la plantilla.

En cuanto al costo, aunque Transfermarkt lo tasa en unos 5 millones de dólares, el Athletico Paranaense con contrato vigente hasta 2028, elevaría la cifra a cerca de 8 millones de dólares por el pase completo, según portales brasileños y fuentes cercanas al club. Una inversión fuerte, pero razonable para un proyecto como el de las Águilas, que busca recuperar el liderazgo y llegar fuerte al cierre de torneo.

Y es que ante esta crisis, el América no puede permitirse otro torneo irregular. Zapelli no sería solo un parche, sino una apuesta por juventud, talento y proyección. Si se concreta, podría ser el golpe de timón que devuelva la ilusión a una afición que, por ahora, solo ve preocupación en el horizonte.

