Carlos Hermosillo destroza al América por su mal arranque en el Clausura 2026

El arranque del América en el Torneo Clausura 2026 ha sido, por decir lo menos, desastroso. Tres jornadas, cero victorias, cero goles anotados y un lugar en la zona baja de la clasificación que nadie imaginaba posible después de años de dominio absoluto. El tricampeonato reciente parece ya un recuerdo lejano, mientras la afición americanista y la directiva buscan explicaciones en el arbitraje, en el planteamiento de André Jardine o en la falta de piezas clave. Sin embargo, en este panorama de incertidumbre, una voz conocida decidió no quedarse callada: Carlos Hermosillo.

El Grandote de Cerro Azul, exdelantero histórico del América y hoy analista implacable, no perdió la oportunidad de lanzar dardo directo. En entrevista reciente transmitida en La Última Palabra, Hermosillo calificó de “patético” que el equipo se queje del arbitraje en estos momentos: “Son los menos indicados para quejarse. Su equipo no ha hecho goles”. Y remató con la frase que ya circula en redes y conversaciones de cantina: “Hoy no veo la soberbia de los americanistas; los veo calladitos”.

"ES PATÉTICO, ELLOS SON LOS MENOS INDICADOS PARA HABLAR DEL ARBITRAJE" 🔥#LUP | @CHermosillo27 sobre Jardine, a quien le dice que su equipo no genera nada. @GusMenTV llama ardido a @alexblanco23 por sus comentarios sobre el mal paso del América. pic.twitter.com/jQ5uhg2tVM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 19, 2026

La ironía es evidente. Durante años, la afición americanista ha sido señalada por su euforia constante, su presencia masiva y esa percepción de superioridad que irrita a los rivales. Ahora, ante un inicio de torneo que huele a crisis en la Liga MX, el silencio en redes y en las gradas es ensordecedor. Carlos Hermosillo, fiel a su estilo sin filtro y con pasado en Cruz Azul que siempre añade picante a sus comentarios, aprovecha el momento para recordar que el fútbol es cíclico y que la soberbia se paga caro.

El América ha fallado en lo básico: definición, creación y solidez colectiva. Pero también es cierto que el equipo viene de un desgaste enorme por finales consecutivas y que un torneo tan largo como la Liga MX permite correcciones. Jardine ya lo dijo: “Desde la jornada 4, regresa con toda su fuerza”. La pregunta es si ese regreso llegará a tiempo o si el daño ya será irreversible.

