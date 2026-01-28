Jorge Ruvalcaba, a un paso de la MLS: Pumas lo vendería a New York Red Bulls

Jorge Ruvalcaba, el extremo mexicoamericano de 24 años (nacido en California, EE.UU., pero formado y destacado en Pumas UNAM), está a punto de fichar en la MLS.

Jorge Ruvalcaba / Jam Media Ampliar

Según el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, el acuerdo ya está prácticamente cerrado para que se una de manera definitiva al New York Red Bulls (también conocido como Red Bull New York).

Cabe señalar que Pumas UNAM lo vendería en una operación que ronda los 6.5 millones de dólares, más variables, lo que representa una de las ventas más altas en la historia reciente del club universitario. Asimismo, Ruvalcaba llega tras destacar en Liga MX con 14 goles en 75 partidos, y recientemente debutó con la Selección Mexicana mayor.

Este movimiento se da en el mercado de fichajes invernal rumbo al Clausura 2026, y coincide con la llegada de Uriel Antuna a Pumas como refuerzo en su lugar.

Jorge Ruvalcaba celebra gol / Jam Media Ampliar

La MLS sigue apostando fuerte por talento de la Liga MX, y Jorge Ruvalcaba (con doble nacionalidad) encaja perfecto en el perfil que buscan equipos como New York Red Bulls, que buscan reforzar su ataque con jugadores dinámicos y con proyección, incluso como posible puente hacia Europa vía el grupo Red Bull.

A falta de anuncio oficial del club o la liga, todo indica que en las próximas horas o días se confirmará su incorporación a la MLS.

