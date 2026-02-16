Richard Ledezma celebra triunfo de Chivas en el Clásico Nacional con unos buenos tacos

El Clásico Nacional no solo se gana en la cancha, se disfruta en la mesa. Luego de que las Chivas Rayadas del Guadalajara se impusieran ante las Águilas del América en una edición más del partido más importante del futbol mexicano, la euforia se trasladó de los vestidores a las calles de la ciudad.

Chivas vs América Clausura 2026 / Jam Media Ampliar

Uno de los protagonistas del encuentro, Richard Ledezma, decidió que la mejor manera de recuperar energías tras el desgaste físico en el Estadio Akron y no precisamente con una dieta rigurosa de atleta, sino el “manjar de los dioses” mexicanos.

La sencillez del “Richy”

A través de redes sociales, circularon imágenes del mexicoamericano disfrutando de una orden de tacos, demostrando que su conexión con la afición y las tradiciones del país va más allá del terreno de juego.

“Ganar un Clásico sabe mejor con salsa verde”, comentaron algunos aficionados en la publicación que rápidamente se volvió viral.

¿Por qué es tendencia?

Identidad: La afición valora que los jugadores extranjeros o de doble nacionalidad adopten las costumbres locales. Momento clave: El triunfo ante el acérrimo rival libera una presión enorme en el plantel de Gabriel Milito que se apoderó del liderato. Humildad: Ver a una figura del Rebaño en un establecimiento común refuerza el vínculo “pueblo-equipo” que históricamente presume Chivas.

