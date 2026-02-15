¡Chivas manda en el Clásico Nacional! Armando González liquida al América y el Rebaño y vuela alto en el Clausura 2026 / Jam Media

El equipo de Chivas se termina quedando con el Clásico Nacional, después de derrotar por la mínima diferencia al equipo del América, y con esto mantienen su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Al minuto 28, un disparo de media distancia por parte de Víctor Dávila lo termina atajando el ‘Tala’ Rangel. Al 39, el ‘Tala’ Rangel termina atajando una jugada de peligro por parte de Víctor Dávila, quien realizó un recorte al centro del campo.

Cuando corría el minuto 41 se abrió el marcador con un centro de Efraín Álvarez desde un tiro de esquina; la pelota fue peinada por Campillo en el primer poste para que Armando ‘Hormiga’ González rematara de cara al arco y venciera a Luis Ángel Malagón, ante una mala marcación de Sebastián Cáceres.

Ya en el 56’, Kevin Álvarez tomaba el balón en un contragolpe que dejaba solo, con una pelota filtrada, a Violante. En el último instante, se cruzó la defensa rojiblanca para mandar el peligro a tiro de esquina. Para el 68 venía un trazo largo que controlaba Armando González; se quedaba cara a cara con Luis Ángel Malagóny, al final, el portero americanista achicó perfecto el balón y ganó el duelo.

Al minuto 77, en una descolgada por el costado de la izquierda, Roberto ‘Piojo’ Alvarado recortaba a dos rivales y le pegaba al arco; el portero Malagón alcanzaba a desviar para que el peligro terminara en un tiro de esquina.

Con esta victoria, el equipo de Guadalajara se mantiene en la parte alta de la tabla general con seis victorias de manera consecutiva, mientras que Armando González llega a su quinto gol en la temporada.

