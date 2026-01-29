Alexis Vega revela lo que hizo para poder seguir jugando en Chivas

Es una realidad que uno de los mejores jugadores mexicanos de las últimas temporadas es Alexis Vega y su gran rendimiento lo han llevado a convertirse en uno de los principales intereses de los más grandes del balompié azteca, sobre todo porque es material y calidad de Selección Mexicana.

Alexis Vega en su etapa con Chivas / Jam Media Ampliar

Luego del buen paso que ha tenido con Toluca, el atacante habló sobre su última etapa en Chivas, donde no fue lo que esperaba ya que poco a poco se fue desgastando la relación con la directiva rojiblanca; sin embargo, Vega estaba dispuesto a hacer sacrificios para seguir portando la camiseta del Rebaño Sagrado.

“Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario, obviamente yo quería hacer todo para poder quedarme, no me dieron la oportunidad; cuando me dicen que no, obviamente yo ya estaba pensando en qué iba a hacer, en dónde iba a parar”, comentó en entrevista con ESPN.

Episodio completo en nuestro canal de YouTube: https://t.co/t53Qqy3Xns pic.twitter.com/ZiTjQVPQ2f — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 30, 2026

Además, el también seleccionado nacional comentó que le faltó madurez y profesionalismo durante su estancia con Chivas. Ahora el panorama es diferente y en Toluca, evidentemente, termina por reforzar ser de pieza clave y fundamental en la obtención del bicampeonato del cuadro escarlata. En la primera temporada fue uno de los mejores asistidores y por ello, su compañero de equipo Paulinho se llevó su primer campeonato de goleo.

Aunque para el segundo torneo pasó casi dos meses de inactividad debido a una lesión que le costó incluso ser convocado por la Selección Mexicana, apareció en el momento que más lo necesitaban los Diablos Rojos. Justamente en la final de vuelta, cuando iban perdiendo contra el equipo de Tigres, y fue el que marcó el penalti que les dio el título.

Alexis Vega jugando con Toluca / Rodrigo Oropeza Ampliar

Evidentemente, al platicar de esta versión es una diferente a la que sucedió cuando estaba con el equipo de Chivas, que a pesar de ser uno de los futbolistas con mayor nómina, y que de alguna manera era de los referentes, nunca pudo dar el paso de tener el título de Liga MX.

