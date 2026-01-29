Chivas sorprende con jersey alternativo para el Clausura 2026: Así es el tercer uniforme del Rebaño | FOTOS

Por primera vez en mucho tiempo, el Rebaño Sagrado se aleja de sus colores icónicos rojiblancos para presentar un tercer uniforme que ha generado revuelo entre la afición: una playera alternativa en tonalidad azul rey, con detalles en dorado que le otorgan un toque de distinción y lujo poco habitual en la historia del Club Deportivo Guadalajara.

Jersey alternativo de Chivas Ampliar

El equipo tapatío oficializó el lanzamiento de su jersey para algunos partidos del Clausura 2026, una prenda que rompe con la tradición pero que, según la propia descripción de medios especializados, resulta “elegante” y “de buen gusto”. El diseño destaca por su base en azul rey, franjas en un azul más oscuro que incorporan representaciones sutiles del escudo, el nombre original de las Chivas, cuello redondo con vivos dorados, escudo y patrocinadores en oro brillante, y un acabado premium que evoca fuerza, tradición y orgullo.

Tercer uniforme de Chivas Ampliar

Inspirado en el himno rojiblanco y en los 120 años de historia del club, este uniforme representa un giro audaz por parte de Puma, la marca que viste al Rebaño. Aunque el azul no es ajeno al escudo presente en algunos elementos históricos, su uso como color dominante en una playera oficial ha dividido opiniones: mientras algunos aficionados lo ven como una propuesta fresca y sofisticada, otros lo rechazan con algunos comentarios haciendo referencia a colores de otros equipos de la Liga MX, recordando la fuerte identidad rojiblanca que caracteriza al equipo desde su fundación.

Tercer uniforme de Chivas Ampliar

Nueva indumentaria de Chivas Ampliar

¿Cuánto cuesta el jersey alternativo de Chivas?

A pesar de la polémica, el jersey alternativo de Chivas ya está a la venta en la tienda oficial de Chivas y otros canales, con precios que van desde mil 599 pesos (réplica infantil) hasta 2 mil 699 pesos en versiones premium para adulto. Se espera que se utilice de forma esporádica en el torneo, posiblemente debutando en partidos como el próximo ante Atlético San Luis u otros encuentros designados.

