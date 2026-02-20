Jeremy Márquez respalda el buen momento de Cruz Azul; “Muy candidato para levantar el título” / Jam Media

La ilusión vuelve a tomar fuerza en La Noria. El Cruz Azul atraviesa un buen arranque de torneo y dentro del vestidor ya se habla sobre la posibilidad de pelear por el título. En entrevista exclusiva con W Deportes, el mediocampista Jeremy Márquez dejó claro que el equipo es un serio contendiente al título.

Jeremy Marquez of Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Muy candidato para este torneo y vamos a tratar de hacer todo lo posible para estar ahí, primero paso por paso y esperemos que sea así. — Jeremy Márquez

Su declaración transmite confianza en el proyecto deportivo que se tiene dentro del equipo, pero sin quitar la importancia de la exigencia del torneo. Cruz Azul ha mostrado equilibrio en todos los aspectos, intensidad y claridad en la generación de juego, factores que lo colocan entre los equipos más consistentes de este campeonato.

Refuerzos y competencia directa en la pelea por el título

El buen momento de los celestes no es casualidad. Con la llegada de refuerzos que fortalecen el mediocampo, una de las zonas que hoy en día, marcan la diferencia

Entre los más destacados están:

Agustín Palavecino: Mediocampista argentino que llega a reforzar el cuadro cementero , tras su paso exitoso por Necaxa .

Mediocampista argentino que llega a reforzar el , tras su paso exitoso por . José Paradela: El argentino que también tuvo paso por los Rayos y llegó para suma refuerza la zona media al mediocampo e incluso se ha hecho presente en el marcador.

Estos fichajes, combinados con el buen momento futbolístico del equipo, elevan el nivel de la Máquina y refuerzan la ilusión de levantar su décimo título.

Jeremy Marquez de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Sin embargo, en el plantel también reconocen la exigencia del entorno y la calidad de los rivales directos. Márquez fue claro al señalar a los equipos que pelean en la parte alta.

Sabemos los equipos que siempre están luchando, Tigres, Monterrey, ahora está metiendo está Chivas, pero también son equipos de mucha jerarquía y calidad, puede pasar cualquier cosa, pero desde acá es trabajar y sacar adelante. — Jeremy Márquez

Con trabajo jornada a jornada, Cruz Azul se mantiene firme en su objetivo. La Décima ya no es solo un deseo, hoy vuelve a ser una posibilidad real para el equipo.