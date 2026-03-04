Efraín Juárez habla sobre el futuro de Keylor Navas en Pumas

Después a la derrota de Pumas ante Toluca en la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, los comentarios en la conferencia de prensa del Director Técnico Efraín Juárez acerca de el futuro de su guardameta Keylor Navas, se hicieron notar.

La continuidad de Keylor Navas con Pumas se ha convertido en un tema central en las líneas de los felinos. Tras un año en su puesto, el dirigente de la escuadra auriazul se pronunció acerca del tema, mencionando su deseo por que el portero siga en el conjunto universitario, pero aclarando que no depende de él esta decisión.

Keylor sabe perfectamente lo que quiero. Se lo he hecho sentir, se lo dije hace algunos meses. Él sabe, mi directiva sabe lo que pretendo. Hay cosas que no son decisiones mías y me las guardo para mí y mi directiva” — Efraín Juárez

También subrayó la importancia de la jerarquía que su arquero ha proyectado en el equipo, destacando que su experiencia internacional ha sido clave para guiar a su equipo, razón por la cual decidió confiarle el gafete de capitán.

A Keylor lo hice capitán, nos aporta muchísimo. La directiva sabe qué es lo que quiero y el jugador también, no de hace una semana, sino de tiempo atrás — Efraín Juárez

Para Juárez, retener a una figura del calibre de Keylor es la pieza fundamental para poder pasar de solo jugar bien a ganar siempre. Mientras tanto, la afición universitaria sigue en espera de si el multicampeón de Champions extenderá su contrato con los del Pedregal o si el Clausura 2026 marcará el fin de su carrera con Pumas.