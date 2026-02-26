Pumas se vuelve disciplinado: ¡Ya no es el equipo con mas tarjetas en Liga Mx!

Los Pumas de Efraín Juárez no solo han mejorado sus resultados, sino que también en otro aspecto en el que habían sido muy criticados, como lo es la disciplina.

En las primeras siete fechas del Clausura 2026, los universitarios son el quinto equipo más disciplinado de toda la Liga BBVA MX. Hasta el momento, han sido acreedores a 13 tarjetas amarillas y solo una tarjeta roja, con lo que suman 17 puntos a efectos de la tabla de Fair Play.

En este sentido, solo se ven superados por equipos como Juárez, América, Mazatlán y Rayados, mientras que se encuentran igualados con Tuzos y Atlas. Adicional a ello, el cuerpo técnico de Efraín Juárez no ha recibido ninguna tarjeta, ni amarilla ni roja, algo en lo que también destacaban en torneos anteriores.

Cabe mencionar que en los anteriores 27 partidos, desde la jornada 11 del Clausura 2025, hasta el play in del Apertura 2025, los jugadores Universidad Nacional habían recibido un total de 40 tarjetas, 36 amarillas y seis rojas. Es así como Pumas ha mejorado la disciplina para este Clausura 2026.