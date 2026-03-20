Tigres da la remontada en casa y accede a los cuartos de final de Concachampions tras vencer a Cincinnati

Tigres y Cincinnati, se vieron las caras por la Liga de Campeones de Concacaf, en donde los Felinos se llevaron la victoria en casa, remontando el global y avanzando con boleto en mano a los cuartos de final de la competencia regional.

Fernando Gorriarán héroe en el Volcán Universitario Ampliar

Desde el pitazo inicial, Tigres salió con todo, presionando alto y aprovechando el apoyo de más de 41,000 aficionados. La remontada comenzó al minuto 5′, Rodrigo “Búfalo” Aguirre abrió el marcador con un remate potente tras una gran jugada colectiva. Más adelante, al 10’ Ozziel Herrera amplió la ventaja con un gol de buena manufactura, poniendo el 2-0, hasta ese momento global 2-3. El Volcán ya era una caldera de emociones.

Los felinos dominaban, pero Cincinnati resistía y esperaba contragolpes. En la segunda mitad, la intensidad subió, al minuto 46′, Ozziel Herrera anotó su doblete personal con un remate cruzado. Mientras que Aguirre, cuatro minutos más tarde, firmó su doblete con una tijera imponente.

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Sin embargo, Cincinnati descontó al minuto 65′ con Kévin Denkey, quien puso el 4-1. El gol visitante ponía nervios, ya que si el resultado terminaba así, se irían a tiempos extra o penales. Los americanos se metieron atrás y Tigres empujó desesperado.

Cuando todo indicaba prórroga, en el minuto 90+8′, Fernando Gorriarán soltó un bombazo desde fuera del área que se clavó en la escuadra, mismo que desató la euforia del Estadio Universitario. Una remontada inolvidable, con goles en los momentos clave y un cierre cardíaco.

Tigres avanzó a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 con una de las remontadas más espectaculares en la historia reciente del torneo. Cincinnati, pese al gran partido de ida, se desinfló en México y quedó eliminado. Los felinos demostraron carácter, garra y fe en casa para revertir un 0-3 que parecía sentencia.