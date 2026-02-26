Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca: firma hasta 2026

El RCD Mallorca ha oficializado la contratación de Martín Demichelis como su nuevo entrenador hasta el final de la temporada 2025-2026, con opción a una campaña adicional. El técnico argentino de 45 años asume el banquillo bermellón en un momento crítico, tras la destitución de Jagoba Arrasate, con el equipo en zona de descenso de LaLiga EA Sports.

Martín Demichelis exentrenador de Rayados / Jam Media Ampliar

Demichelis, exdefensor de River Plate, Bayern Múnich y Manchester City, regresa a Europa como director técnico después de su paso por Rayados. Esta será su primera experiencia al mando de un primer equipo en el viejo continente, previamente dirigió al Bayern Múnich II, y llega con la misión urgente de revertir la situación clasificatoria del Mallorca, que se encuentra a solo un punto de la salvación.

Detalles del acuerdo y llegada inminente

El club balear anunció la llegada de Martín Demichelis a través de su sitio oficial. El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional. El exjugador de la Selección Argentina aterrizará en las próximas horas en la isla para presenciar desde la grada el próximo partido ante la Real Sociedad en Son Moix y tomar las riendas del equipo en el entrenamiento posterior.

Con 13 jornadas por disputar, Demichelis tendrá poco margen de error. Su estilo táctico, basado en la solidez defensiva y transiciones rápidas, heredado de su etapa como jugador y reforzado en sus experiencias en River y Monterrey, será clave para un Mallorca que necesita resultados inmediatos.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐚 𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧. pic.twitter.com/i7h3E2twJ7 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 26, 2026

Trayectoria de Demichelis en los banquillos

Nacido en Justiniano Posse, Córdoba, Argentina el 20 de diciembre de 1980, Demichelis se destacó como central de élite en Europa durante más de una década. Ganó múltiples títulos con Bayern Múnich y disputó el Mundial 2014 con Argentina. Como entrenador, dirigió con éxito a River Plate, donde conquistó títulos locales antes de su paso por México. Ahora, el desafío en LaLiga representa su regreso al fútbol europeo, pero esta vez desde el banquillo.

