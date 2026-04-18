Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en penales y conquistó una Copa del Rey de infarto

La Copa del Rey 2025-26 terminó en una noche de drama puro en La Cartuja. Cuando parecía que el Atlético de Madrid tenía todo para completar la remontada, la Real Sociedad resistió hasta el final, sobrevivió a la prórroga y acabó levantando el título desde los once pasos con un 4-3 en la tanda, después de un 2-2 vibrante en 120 minutos. Fue una finalde goles y nervios resuelta por el temple de Pablo Marín, quien convirtió el penal definitivo para desatar la euforia txuri-urdin en Sevilla.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad / Fran Santiago Ampliar

El arranque fue duro para el equipo de Diego Simeone. Apenas al minuto 1, Ander Barrenetxea apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Gonçalo Guedes y poner el 1-0 para la Real Sociedad. El Atlético intentó reaccionar de inmediato y encontró respuesta al 18’, cuando Antoine Griezmann asistió a Ademola Lookman y el atacante definió con la izquierda para empatar el encuentro. Sin embargo, justo antes del descanso volvió a golpear la Real: Juan Musso cometió penal sobre Gonçalo Guedes al 43’, y Mikel Oyarzabal no perdonó en el 45’+1 para devolverle la ventaja a los de San Sebastián.

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La segunda mitad fue una persecución rojiblanca. El Atlético de Madrid asumió el peso del partido, movió sus piezas y fue inclinando la cancha, aunque la Real siguió respondiendo con peligro. Pablo Marín entró desde el banquillo, al igual que Jon Gorrotxategi para los vascos, mientras Simeone apostó por Thiago Almada y Álex Baena para buscar más claridad en ataque. La insistencia colchonera encontró premio al 83’, cuando Julián Álvarez firmó el 2-2 con un zurdazo a la escuadra derecha tras asistencia de Thiago Almada. Era el renacer del Atlético, que terminó el duelo con 63% de posesión, 19 remates y 5 tiros de esquina, aunque la Real fue más fina a portería con 6 disparos al arco y también generó 6 córners.

REAL SOCIEDAD CAMPEÓN 🏆

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El equipo de San Sebastián conquistó su cuarta Copa del Rey, tras vencer en tanda de penales al Atlético de Madrid. pic.twitter.com/ggkxVrAj6d — W Deportes (@deportesWRADIO) April 18, 2026

En la prórroga nadie logró romper el empate, aunque sí hubo tensión hasta el último suspiro, incluida una clara de Alexander Sørloth que se fue desviada al 115’. Entonces llegó la tanda de penales. Sørloth abrió con fallo para el Atlético, Carlos Soler marcó para la Real y luego Julián Álvarez también erró. Nico González y Thiago Almada mantuvieron con vida al Atlético, mientras Luka Sucic y Aihen Muñoz respondieron para la Real; Orri Óskarsson falló y dejó abierta la puerta. Álex Baena convirtió el cuarto rojiblanco, pero entonces apareció Pablo Marín para cobrar el penal definitivo y sellar una consagración inolvidable. El Atlético peleó hasta el límite, pero la Copa viajó a San Sebastián.