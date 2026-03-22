Paulinho es convocado de último momento con Portugal para los juegos amistosos contra México y Estados Unidos

Paulinho, actual figura de los Diablos Rojos del Toluca, recibió el llamado de la Selección de Portugal para integrarse a la gira internacional de este mes. El delantero lusitano fue considerado por el estratega Roberto Martínez tras confirmarse las ausencias por lesión de Rodrigo Mora y la estrella del AC Milan, Rafael Leão.

Paulinho / Hector Vivas Ampliar

La Federación Portuguesa de Fútbol informó que el ariete de 33 años se unirá a la concentración nacional en Cancún, Quintana Roo, donde el equipo realizará sus entrenamientos previos. Este regreso marca el fin de un periodo de 5 años sin vestir la camiseta de su país, consolidando su gran momento en México.

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El llamado del atacante responde a su extraordinario rendimiento en la Liga MX durante el último año futbolístico, donde registra 21 goles en 31 partidos disputados. Con una estatura de 1.87 metros y una presencia física imponente, el ariete choricero logró convencer al cuerpo técnico europeo para competir en el máximo nivel.

Paulinho tendrá la oportunidad de jugar en la reapertura del “Coloso de Santa Úrsula”, ahora Estadio Banorte, en el esperado enfrentamiento amistoso contra la Selección de México. El delantero compartirá vestidor con figuras de la talla de Bruno Fernandes y João Félix, en una lista donde destaca la ausencia de Cristiano Ronaldo.

LLAMADO DE ÚLTIMO MINUTO 🚨🚨🚨



Paulinho se suma a la convocatoria de Portugal para el juego amistoso contra México en la reinauguración del Estadio Azteca.



El jugador de Toluca se une a la plantilla de Roberto Martínez, tras las lesiones de Rodrigo Mora y Rafael Leao. pic.twitter.com/3HkOcY1GBp — W Deportes (@deportesWRADIO) March 23, 2026

La trayectoria internacional del jugador del Toluca se limitaba, hasta ahora, a 3 participaciones con la escuadra absoluta en el año 2020. En aquel periodo, Paulinho logró anotar dos goles en un partido ante Andorra y tuvo actividad en la UEFA Nations League durante un enfrentamiento contra Croacia.

El equipo portugués ya cuenta con una lista definitiva de convocados que incluye a elementos de clubes como el Manchester City, PSG y Barcelona. La inclusión de Paulinho representa un hito para el fútbol mexicano, al ser uno de los pocos extranjeros de la liga local llamados por una potencia europea de primer nivel.

Paulinho suma más de 2,300 minutos de juego este año; su regreso a los planos internacionales es el premio a su constancia y efectividad frente al marco en el balompié azteca.