Repechaje Intercontinental Mundial 2026: Partidos, horarios y sedes en México

Este jueves se disputa el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 con dos enfrentamientos importantes. Bolivia se medirá ante Surinam en el Estadio Monterrey, mientras que Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica en el Estadio Guadalajara.

Estadio BBVA / Jam Media Ampliar

Bolivia llega a este compromiso con resultados irregulares, después de enfrentar recientemente a selecciones de la misma confederación que su rival en turno. El conjunto boliviano consiguió una victoria ante Trinidad y Tobago, empató frente a Panamá y cayó contra México. A pesar de ello, el equipo se muestra motivado y con la intención de avanzar a la final del repechaje.

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Por su parte, Surinam afronta el partido sin haber disputado encuentros en lo que va del año. El equipo dirigido por Henk ten Cate llega con confianza luego de firmar una participación histórica en las eliminatorias, lo que le permitió asegurar su lugar en esta fase de repechaje. El ganador de esta serie avanzará a la final, donde se enfrentará a la selección de la República Democrática del Congo por un lugar en el Mundial.

En el otro duelo, Nueva Caledonia, representante del continente oceánico, tampoco ha tenido actividad oficial desde octubre del año pasado. Actualmente ocupa el puesto 150 del ranking de la FIFA, siendo la selección peor ubicada de las que siguen con vida en la lucha por clasificar. Aun así, buscará dar la sorpresa ante Jamaica para meterse en la final del repechaje.

- Con un FUERTE OPERATIVO DE SEGURIDAD 👮🏻



- Sin uniformes oficiales 🎽 ❌



- En una van 🚐



Así llegó Nueva Caledonia 🇳🇨 a Guadalajara para jugar el repechaje del Mundial.



👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/EjJVRrCDxj — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) March 22, 2026

Los Reggae Boyz llegan en mejor momento, manteniéndose invictos en lo que va del año. Disputaron dos partidos amistosos ante Martinica y Granada, con triunfos por 1-0 y 2-0, respectivamente. Sobre el papel, el conjunto jamaicano parte como favorito y se perfila como posible rival de Irak en la final por el último boleto a la fase de grupos del Mundial 2026.

FECHAS, PARTIDOS, SEDES PARA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL

Bolivia vs Surinam

Fecha: jueves 26 de marzo 2026

jueves 26 de marzo 2026 Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: BBVA

BBVA TV: TUDN y ViX

Nueva Caledonia vs Jamaica

Fecha: jueves 26 de marzo 2026

jueves 26 de marzo 2026 Hora: 21:00 horas

21:00 horas Estadio: Akron

Akron TV: TUDN y ViX

Irak vs ganador de Bolivia vs Surinam

Fecha: martes 31 de marzo 2026

martes 31 de marzo 2026 Hora: 21:00 horas

21:00 horas Estadio: BBVA

BBVA TV: TUDN y ViX

República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia vs Jamaica