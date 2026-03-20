FIFA lanza ‘Lighter’, la primera canción oficial del Mundial 2026 con Jelly Roll y Carín León

La FIFA dio a conocer este 20 de marzo de 2026 “Lighter”, la primera canción oficial del álbum musical del Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El sencillo ya está disponible en plataformas de música digital.

Trionda balón del Mundial 2026 / Ahmad Mora - UEFA Ampliar

La FIFA difundió la noticia acompañada por un avance en redes sociales incluido un reel en Instagram en el que se escucha un fragmento del tema.

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¿Quiénes interpretan “Lighter”?

“Lighter” es interpretada por dos artistas con estilos distintos:

Jelly Roll , cantante estadounidense que fusiona géneros como rap, country y rock.

, cantante estadounidense que fusiona géneros como rap, country y rock. Carín León, artista mexicano identificado con el género regional mexicano.

La producción musical del sencillo estuvo a cargo de Cirkut, productor canadiense con experiencia en trabajos con artistas internacionales.

El tema fue publicado este 20 de marzo y está accesible en las principales plataformas de streaming, entre ellas:

Spotify

Apple Music

YouTube Music

Los usuarios pueden reproducir inmediatamente la canción desde sus aplicaciones de música preferidas.

Un tema con representación de las sedes del torneo

La colaboración entre un artista estadounidense y otro mexicano, junto con la participación de un productor canadiense, refleja la diversidad de los tres países anfitriones del Mundial 2026. Esta alianza artística forma parte del intento de la FIFA de integrar culturas y sonidos diversos en la banda sonora oficial del torneo.

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Contexto del álbum oficial del Mundial

A diferencia de otros eventos en los que un solo himno dominó la narrativa mediática, para el Mundial 2026 la FIFA optó por un álbum completo con múltiples artistas, de los cuales “Lighter” es el primer sencillo en ser liberado.

La organización ha confirmado que seguirá anunciando nuevos temas con el paso de los meses, a medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo.

La publicación de “Lighter” marca el comienzo de la oferta musical oficial del Mundial 2026, un componente cada vez más importante en la estrategia de promoción del torneo más seguido del fútbol mundial.