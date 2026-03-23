¡Volvió con gol! La joya de Pachuca que superó dos lesiones y levanta la mano para el Mundial 2026 / Jam Media

El mediocampista Elías Montiel regresó a la actividad este fin de semana en la Liga MX, durante el encuentro en el que Pachuca se enfrentó a Toluca.

Elías Montiel / Jam Media Ampliar

Montiel ingresó de cambio al minuto 67 y apenas cinco minutos después apareció en el marcador. Tras un pase a profundidad de Rondón, el futbolista mexicano definió al primer poste para vencer a Hugo González y marcar el gol del empate, resultado con el que su equipo logró rescatar un punto ante el vigente bicampeón del futbol mexicano. Su regreso representa una gran noticia para Pachuca, que recupera a una de sus jóvenes figuras, y también podría ser opción para la selección mexicana, que recientemente ha tenido varias ausencias por lesión.

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Elías Montiel sufrió pubalgia, eso lo mantuvo alejado de las canchas desde octubre del año pasado. Tras superar esa lesión, pudo regresar a la actividad y disputar tres partidos al inicio del año; sin embargo, volvió a quedar fuera después de presentar un desgarro en el músculo femoral, situación que lo dejó sin jugar durante cuatro semanas más.

Debido a estos problemas físicos, Montiel ha tenido poca participación en lo que va de 2026. El jugador suma 291 minutos de 1080 posibles, ya que solo ha podido disputar cuatro partidos en el año, y se ausentó ocho encuentros por lesión. La intención del cuerpo técnico es que el mediocampista recupere ritmo de competencia de manera progresiva para evitar nuevas molestias y poder contar con él en la recta final del torneo.

📲 | Elías Montiel llamando a la afición: pic.twitter.com/RdRC8PZe5U — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) March 23, 2026

Con este retorno, y además anotando, se espera que el mediocampista del conjunto hidalguense vuelva a tomar protagonismo en la zona media del campo y recupere el nivel que lo ha colocado como una de las promesas del Pachuca. Si logra mantener continuidad en lo que resta del torneo, también podría meterse en la pelea por una posible convocatoria rumbo al Mundial de 2026.