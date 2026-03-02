Los Chiefs cortan a Jawaan Taylor: Ahorro millonario y planes para el Draft NFL 2026 / Perry Knotts

Los Kansas City Chiefs tomaron una decisión clave de cara a la próxima agencia libre al liberar al tackle ofensivo Jawaan Taylor. Con este movimiento, la franquicia busca generar un ahorro superior a los 20 millones de dólares en el tope salarial, recursos que podrán destinar a reforzar el roster tanto en la agencia libre como en el Draft de la NFL 2026.

Jawaan Taylor en el Detroit Lions v Kansas City Chiefs / Cooper Neill Ampliar

La medida forma parte de la estrategia del equipo para mantener flexibilidad financiera y planificar con mayor margen las incorporaciones que consideren prioritarias para la siguiente temporada.

Los Kansas City Chiefs llegan a esta off-season tras cerrar la temporada con marca de 6-11, un registro negativo que no experimentaban desde 2012. Ante este panorama, el principal objetivo de la organización es fortalecer el plantel de cara a la próxima campaña. Las posiciones prioritarias a reforzar son (RB, OL, WR, EDGE), con la intención de recuperar competitividad y volver a la pelea en su conferencia.

Detroit Lions vs Kansas City Chiefs / Cooper Neill Ampliar

De cara al Draft 2026, los Chiefs cuentan con el pick número 9, una valiosa oportunidad para seleccionar a un prospecto de alto nivel en esta generación.

Entre los nombres que suenan como posibles opciones para la primera selección de Kansas City destacan Jeremiyah Love, corredor de Notre Dame, y David Bailey, ala defensiva de Texas Tech. Ambos perfiles encajan con las necesidades prioritarias del equipo y podrían convertirse en piezas clave para el futuro inmediato de la franquicia.

