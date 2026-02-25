Donovan Carrillo, por la revancha: ¿Qué sigue para el atleta mexicano?

Después de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde el patinador mexicano Donovan Carrillo hizo historia al ser el primer patinador mexicano en alcanzar dos finales olímpicas consecutivas, las preguntas a cerca de su futuro y lo que sigue para el atleta, comienzan a surgir.

Al obtener la posición 22 de la posición general (la misma posición que en Beijing 2022), logrando una puntuación acumulada de 219.06, superando su propio récord personal en una justa olímpica, Donovan ya tiene la mira en sus próximas competencias.

¿Qué sigue para Donovan Carrillo?

Aunque los Juegos Olímpicos concluyeron recientemente, el patinador de 26 años ya tiene su agenda deportiva, su próxima participación será en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga, República Checa, que comienza a partir del 25 de marzo de 2026, esta justa deportiva es importante para el mexicano ya que busca consolidar su posición en el ranking internacional.

Tras su participación en Milan, Donovan expresó que se se siente optimista sobre su evolución técnica, integrando intentos de saltos cuádruples. Recordemos que el atleta tapatío decidió dejar su base de entrenamiento en León, Guanajuato, y separarse de su entrenador, Gregorio Núñez, en 2023 para buscar este nuevo entorno competitivo, trasladándose a Canadá para entrenar en Thornhill Figure Skating Club en Toronto de la mano de Jonathan Mills, Myke Gillman, Romain Haguenauer y Benoît Richaud.

El patinador mantiene su determinación y su deseo de seguir representando a México en los Juegos Olímpicos, que describió como “algo mágico”, con el objetivo de demostrar que el patinaje artístico en hielo tiene un lugar en territorio nacional.

Es algo mágico el poder representar a mi país y me gustaría seguirlo haciendo en más ediciones de Juegos Olímpicos. Quiero demostrar que el patinaje artístico también tiene un lugar en México — Donovan Carrillo

