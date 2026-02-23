Abierto Mexicano de Tenis: ¿Quiénes son las principales figuras del torneo?

El Abierto Mexicano de Tenis se lleva a cabo del 23 al 28 de febrero en Acapulco, y contará con la presencia de destacadas figuras del circuito.

El principal favorito para conquistar el ATP 500 es Alexander Zverev, sembrado número uno del certamen. El alemán llega tras caer en las semifinales del Australian Open frente a Carlos Alcaraz, en un duelo que se extendió por más de cinco horas. A pesar de la derrota, mostró un nivel competitivo muy alto y firmó una actuación sólida en el primer Grand Slam del año, por lo que arriba a Acapulco como uno de los jugadores a seguir.

Abierto Mexicano de Tenis. Ampliar

En el cuadro también destaca Alex de Miñaur, actualmente ubicado en el puesto seis del ranking ATP. El australiano ha sido campeón en dos ocasiones en el Abierto Mexicano y es uno de los pocos tenistas que han logrado defender con éxito su título en Acapulco en años recientes; su velocidad y consistencia desde el fondo de la cancha lo convierten en un rival peligroso.

Casper Ruud es otra de las figuras confirmadas para el torneo. El noruego se encuentra en el lugar 12 del ranking ATP y firmó su mejor actuación en Acapulco en 2024, cuando alcanzó la final y cayó precisamente ante De Miñaur. En aquella edición dejó claro que puede competir a gran nivel en superficies duras como la del puerto guerrerense.

El cartel se complementa con jugadores top 30 del ranking ATP, como Alejandro Davidovich Fokina, Flavio Cobolli, Valentin Vacherot, Cameron Norrie y Frances Tiafoe, quienes buscarán dar la sorpresa y pelear por el título en uno de los torneos más importantes del calendario en Latinoamérica.