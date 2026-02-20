Ben Shelton causa baja del Abierto Mexicano de Tenis 2026: ¿Quién será su reemplazo?

El tenista estadounidense Ben Shelton, número 9 del circuito ATP, causó baja del Abierto Mexicano Telcel 2026, que está próximo a disputarse en Acapulco entre el 23 y el 28 de febrero.

Ben Shelton / Quinn Rooney Ampliar

Shelton no se ha pronunciado hasta el momento; sin embargo, la organización oficial del torneo confirmó la baja del tenista estadounidense que se retiró del cuadro principal y fue reemplazado por Adam Walton. De acuerdo con el comunicado, el jugador decidió bajarse del certamen por una molestia en el cuádriceps, que aunque no es de gravedad, el tenista tomará este tiempo para descansar y enfocarse en compromisos de mayor relevancia que están por celebrarse, como los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

El estadounidense viene de ser campeón en el Dallas Open ATP 500, tras imponerse en la final a su compatriota Taylor Fritz con parciales de 3-6, 6-3 y 7-5. La ausencia de Shelton representa una baja sensible para el Abierto Mexicano; no obstante, el torneo seguirá contando con figuras destacadas como Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Casper Ruud y Alejandro Davidovich, quienes se encuentran dentro del top 20.

Ben Sheton Cincinnati Open 2025 / Frey/TPN Ampliar

El tenista australiano Adam Walton, actualmente, se ubica en la posición 93 del ranking ATP. Por primera vez estuvo en el cuadro principal del Australian Open; aunque fue derrotado en casa por Carlos Alcaraz, le compitió con firmeza en el segundo set, al llevarlo al tie-break antes de que el español lo cerrara por 7-2.

