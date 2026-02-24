Isaac del Toro escala al segundo lugar del ranking mundial de la UCI tras conquistar el UAE Tour 2026 / Tim de Waele

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa consolidando su ascenso en el ciclismo internacional luego de ubicarse en la segunda posición del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI), actualización publicada tras la conclusión del UAE Tour 2026.

Isaac del Toro / Tim de Waele Ampliar

El corredor de 22 años alcanzó el subliderato mundial después de conquistar la clasificación general en territorio emiratí, una competencia perteneciente al calendario UCI WorldTour, máxima categoría del ciclismo de ruta profesional. La victoria le permitió sumar una cantidad significativa de puntos, elevando su total a 6,224 unidades.

Además, cabe destacar que Isaac del Toro inició la temporada 2026 como líder absoluto de su escuadra, el UAE Team Emirates XRG, asumiendo la responsabilidad principal en el UAE Tour 2026, la única competencia WorldTour que se disputa en Oriente Medio. El mexicano respondió a la confianza del equipo encabezando la estrategia deportiva y consolidándose como la carta fuerte en el arranque del calendario internacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la pelea en Las Vegas

Con esta cifra, Del Toro superó al danés Jonas Vingegaard, quien descendió al tercer puesto del escalafón. El liderato continúa en manos del esloveno Tadej Pogačar, quien mantiene ventaja en la clasificación general.

El campeonato en el UAE Tour marcó el primer título general de Del Toro en una carrera por etapas del WorldTour, resultado que confirma su evolución competitiva en pruebas de alta exigencia. Durante la competencia, el mexicano destacó por su regularidad en las etapas de montaña y por mantenerse sólido en los recorridos llanos, factores determinantes para asegurar el liderato general.

Además del título absoluto, su desempeño lo posiciona como uno de los ciclistas más consistentes en el arranque de la temporada 2026, en un calendario que incluye próximas clásicas europeas y vueltas por etapas que podrían modificar nuevamente la clasificación mundial.

Del Toro superó al danés Jonas Vingegaard, quien descendió al tercer puesto del escalafón. / Tim de Waele Ampliar

El ascenso de Del Toro representa uno de los registros más altos para un ciclista mexicano en la historia reciente del ranking UCI. Su progresión responde a una combinación de resultados en pruebas internacionales, regularidad en el calendario WorldTour y rendimiento competitivo frente a figuras consolidadas del pelotón internacional.

La temporada aún se encuentra en sus primeras fases, por lo que el mexicano tendrá oportunidades adicionales para sumar puntos y disputar el liderato mundial en las próximas semanas.

Con este resultado, Isaac del Toro se mantiene como uno de los nombres destacados del ciclismo de ruta en 2026 y una de las principales figuras latinoamericanas en el circuito profesional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: Claudia Sheinbaum garantiza seguridad para la Copa del Mundo