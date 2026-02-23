Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la pelea en Las Vegas
Mayweather se verá las caras ante Pacquiao en un duelo que volverá a presentarse después de diversos años, volviendo al box en el afán de un gran espectáculo.
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao, será la primera pelea profesional de boxeo en el Sphere de Las Vegas. El combate se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre del 2026. Asimismo, The Sphere, en Las Vegas, teniendo en cuenta el venue futurista con pantalla LED 360° de 160,000 pies cuadrados, abrió en 2023 y ya tuvo UFC y conciertos épicos, aunque nunca una pelea de boxeo profesional hasta esta.
Cabe señalar que se hará un reencuentro después de 11 años del legendario “Fight of the Century” del 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand, en donde Mayweather ganó por decisión unánime, en un combate que rompió récords: más de 4.6 millones de visualizaciones y generó alrededor de $600 millones, en ganancias.
No obstante, en su momento muchos fans quedaron insatisfechos porque Pacquiao peleó con lesión en el hombro y no fue la guerra de golpes que esperaban. Manny siempre ha dicho que esta vez será diferente.
¿CUÁLES SON LOS DETALLES DEL EVENTO?
El tipo de pelea será profesional, y no de exhibición, así que el récord perfecto de Mayweather 50-0 está en juego. Además, Floyd con 49 años, y Manny con 48 buscaran dar un buen espectáculo.
Aunado a ello, el Sphere va a ser espectacular: iluminación inmersiva, efectos visuales locos alrededor del ring, experiencia 360° que nadie ha visto en boxeo; Mayweather sale del retiro profesional lleva 9 años solo en exhibiciones como vs Logan Paul, Tenshin, etc. Su estilo defensivo maestro Frente al poder y velocidad de Pacquiao, que sigue activo y hasta peleó por título en 2021.
MAYWEATHER VS PACQUIAO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: 19 de septiembre del 2026.
- HORA: Por definir.
- ESTADIO: Sphere de Las Vegas.
- TV: Netflix.