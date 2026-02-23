Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la pelea en Las Vegas

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao, será la primera pelea profesional de boxeo en el Sphere de Las Vegas. El combate se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre del 2026. Asimismo, The Sphere, en Las Vegas, teniendo en cuenta el venue futurista con pantalla LED 360° de 160,000 pies cuadrados, abrió en 2023 y ya tuvo UFC y conciertos épicos, aunque nunca una pelea de boxeo profesional hasta esta.

Cabe señalar que se hará un reencuentro después de 11 años del legendario “Fight of the Century” del 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand, en donde Mayweather ganó por decisión unánime, en un combate que rompió récords: más de 4.6 millones de visualizaciones y generó alrededor de $600 millones, en ganancias.

No obstante, en su momento muchos fans quedaron insatisfechos porque Pacquiao peleó con lesión en el hombro y no fue la guerra de golpes que esperaban. Manny siempre ha dicho que esta vez será diferente.

¿CUÁLES SON LOS DETALLES DEL EVENTO?

El tipo de pelea será profesional, y no de exhibición, así que el récord perfecto de Mayweather 50-0 está en juego. Además, Floyd con 49 años, y Manny con 48 buscaran dar un buen espectáculo.

Aunado a ello, el Sphere va a ser espectacular: iluminación inmersiva, efectos visuales locos alrededor del ring, experiencia 360° que nadie ha visto en boxeo; Mayweather sale del retiro profesional lleva 9 años solo en exhibiciones como vs Logan Paul, Tenshin, etc. Su estilo defensivo maestro Frente al poder y velocidad de Pacquiao, que sigue activo y hasta peleó por título en 2021.

MAYWEATHER VS PACQUIAO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER