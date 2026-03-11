Baltimore Ravens cancela cambio de Maxx Crosby y firma a Trey Hendrickson por millonario contrato

Los Baltimore Ravens protagonizaron uno de los episodios más llamativos de la semana en la NFL. Primero llegaron a un acuerdo de intercambio con Las Vegas Raiders por Maxx Crosby, pero posteriormente decidieron cancelar la operación y terminaron firmando a Trey Hendrickson.

Maxx Crosby / Tim Warner Ampliar

El 7 de marzo se hizo oficial que ambas franquicias habían alcanzado un acuerdo para el traspaso de Crosby. La noticia generó gran impacto mediático, ya que los Ravens se harían con un jugador All-Pro a cambio de dos selecciones de primera ronda del Draft de la NFL de 2026 y 2027. Aunque se sabía que el defensivo se había sometido a una cirugía de menisco en enero después de disputar gran parte de la temporada anterior con molestias, se pensaba que el jugador ya estaba completamente recuperado.

Sin embargo, el 10 de marzo, antes de que el movimiento se oficializara, Baltimore decidió cancelar el intercambio. La decisión se tomó después de que el cuerpo médico del equipo recomendara no concretar la operación, debido a que la rodilla del jugador no se encontraba en condiciones óptimas. Al tratarse de un deporte de alto contacto, existía incertidumbre sobre su rendimiento futuro. En la NFL ningún acuerdo se hace oficial hasta que el jugador supera los exámenes médicos correspondientes.

Mientras los aficionados de Baltimore intentaban entender la caída del traspaso de un jugador que parecía ideal para reforzar una de las posiciones más necesitadas del equipo, la directiva de los Ravens actuó con rapidez y comenzó negociaciones con Trey Hendrickson.

Trey Hendrickson / Brooke Sutton Ampliar

Finalmente, este día se hizo oficial que Hendrickson es nuevo jugador de los Ravens. El defensivo firmó un contrato por cuatro temporadas y 112 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales incorporaciones de la NFL para la próxima campaña.

Con esta decisión, Baltimore no solo conserva sus dos selecciones de primera ronda del Draft, sino que también suma a un jugador probado en la liga sin asumir el riesgo físico que representaba la situación de Maxx Crosby. Además, el equipo logra reforzar una de sus mayores necesidades defensivas: contar con un pass rusher capaz de presionar constantemente al quarterback rival.