Tigres vs Seattle Sounders: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

Seattle Sounders FC y Tigres UANL se enfrentan en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en una serie que llega con ventaja clara para el conjunto mexicano tras lo ocurrido en el duelo de ida.

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Tigres llega con ventaja tras ganar 2-0 en la ida

El equipo regiomontano se impuso 2-0 a Seattle Sounders en el partido de ida disputado en el Estadio Universitario, tomando una ventaja importante en la eliminatoria.

👋🏼😎 ¡Los Tigres de México llegaron a Seattle! pic.twitter.com/E24bghWH9b — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 14, 2026

Los goles del encuentro fueron obra de Ozziel Herrera al minuto 51, tras una jugada asistida por Fernando Gorriarán, y un autogol de Jackson Ragen al 76’, que terminó por sentenciar el marcador a favor de Tigres. Con este resultado, el conjunto de la Liga MX dio un paso firme hacia las semifinales del torneo.

Seattle Sounders busca remontar en casa

El conjunto estadounidense afronta el duelo de vuelta con la obligación de revertir la desventaja de dos goles si quiere mantenerse con vida en la competencia. Seattle Sounders FC deberá aprovechar su localía en Lumen Field para intentar una remontada ante uno de los rivales más sólidos del torneo.

El equipo de la MLS necesita mejorar su producción ofensiva, luego de haber sido limitado en el primer encuentro, donde apenas generó peligro ante la portería rival.

Tigres quiere sentenciar la serie como visitante

Por su parte, Tigres UANL llega con confianza tras el resultado conseguido en casa y buscará administrar la ventaja en territorio estadounidense. El conjunto felino intentará mantener el orden defensivo y aprovechar espacios al contragolpe para liquidar la eliminatoria.

Tigres UANL / Jam Media Ampliar

Una serie con alta tensión rumbo a semifinales

El partido de vuelta definirá al clasificado a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, en una serie donde Tigres parte con ventaja, pero Seattle aún mantiene opciones si logra una remontada en casa.

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Se espera un duelo de alta intensidad, con ambos equipos jugándose el pase a la siguiente ronda en uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final.

Seattle Sounders FC y Tigres UANL , DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 15 de abril

HORA: 21:30 hrs (tiempo del Centro de México)

ESTADIO: Lumen Field en Seattle, Washington, Estados Unidos.

TV: FOX