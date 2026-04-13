¿Ozziel Herrera se va a Europa? El acto que podría indicar su salida de Tigres / Jam Media

El futbol mexicano podría sumar pronto a otro jugador en Europa. El nombre de Ozziel Herrera ha comenzado a sonar con fuerza en el mercado internacional, luego de que el Feyenoord mostrara un interés concreto en el extremo de Tigres UANL.

Ozziel Herrera / Jam Media Ampliar

¿Por qué Feyenoord sigue de cerca a Ozziel Herrera?

De acuerdo con diversos reportes, el club neerlandés no solo ha monitoreado el rendimiento del atacante mexicano, sino que la visita de su representante podría indicar que los siguientes pasos en la negociación estarían cerca de darse.

Este movimiento refleja la intención del Feyenoord de analizar de primera mano tanto las condiciones del jugador como el entorno del club regiomontano, en un posible escenario de negociación de cara al próximo mercado de fichajes.

El fútbol de los Países Bajos es uno de los que más interés han mostrado en los jugadores mexicanos en las últimas décadas, pues jugadores como Mateo Chávez, Hirving Lozano, Carlos Salcido y algunos más han dado el salto al fútbol europeo en la Eredivisie.

Hirving Lozano con el PSV / DeFodi Images Ampliar

¿Qué equipos europeos lo buscan?

Aunque el Feyenoord aparece como uno de los principales interesados, no es el único club que tiene en la mira a Herrera. Equipos como FC Porto, Sevilla FC y PSV Eindhoven también han seguido de cerca su evolución.

El interés múltiple confirma que el mexicano vive uno de los mejores momentos de su carrera, consolidándose como una de las piezas más atractivas de la Liga MX rumbo al mercado internacional.

¿Qué ha hecho Ozziel Herrera para llamar la atención?

El desempeño reciente del atacante ha sido clave para despertar el interés europeo. En la presente temporada, Herrera ha sumado una cantidad importante de minutos, con números destacados en goles y asistencias, lo que ha elevado su valor de mercado y su proyección internacional.

Su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva lo colocan como un perfil ideal para el fútbol europeo, donde los clubes buscan talento joven con margen de crecimiento, especialmente en año mundialista, donde se suele mover mucho el mercado.

Ozziel Herrera es otro de esos extraños casos del fútbol mexicano



Futbolista con grandes condiciones, que cuando quiere y puede lo demuestra, ¿El problema? La irregularidad.



Aquí una definición de jugador top. Le hace falta más actuaciones así con Tigrespic.twitter.com/eW9NQhE3zH — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 9, 2026

¿Podría salir de Tigres pronto?

Aunque el contrato de Herrera con Tigres se extiende hasta 2027, el contexto actual podría abrir la puerta a una transferencia. La directiva felina podría considerar una venta si llega una oferta atractiva, tanto por el beneficio económico como por la oportunidad deportiva para el jugador.

Por ahora, el futuro del mexicano sigue abierto, pero todo apunta a que Europa ya toca la puerta.