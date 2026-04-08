Tigres dio un golpe de autoridad en casa y venció 2-0 al Seattle Sounders FC en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup

Tigres dio un paso firme rumbo a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 al imponerse 2-0 al Seattle Sounders en el Estadio Universitario, en un partido donde el equipo regiomontano fue superior durante gran parte de la noche, pero también tuvo que sufrir para llevarse una ventaja importante de cara al duelo de vuelta en Estados Unidos.

EL TACÓN DE GORRIARAN, Y EL GOLAZO DE OZZIEL🐯🔥😮‍💨



¡Que jugada por dios!💥



Tigres 1-0 Seattle Sounders

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Desde los primeros minutos, el conjunto de Guido Pizarro salió decidido a marcar condiciones en casa. Con intensidad por las bandas, presión alta y una circulación rápida de balón, Tigres empujó a Seattle hacia su propio campo y comenzó a generar ocasiones de peligro. Ángel Correa avisó apenas al arranque, mientras que César Araújo también probó de media distancia, obligando al arquero Stefan Frei a intervenir para mantener con vida al cuadro de la MLS.

El dominio felino parecía encaminado a reflejarse en el marcador antes del descanso, cuando Tigres tuvo la gran oportunidad desde los once pasos. Sin embargo, en tiempo de compensación del primer tiempo, Correa mandó por encima del arco un penal que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro. El fallo dejó una sensación de frustración en “El Volcán”, aunque también reforzó la sensación de que el gol local estaba cerca por el volumen ofensivo mostrado.

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La recompensa llegó apenas arrancando la segunda mitad. Al minuto 51, Ozziel Herrera apareció por el sector izquierdo, aprovechó una gran asistencia de Fernando Gorriarán y definió con categoría para abrir el marcador. El tanto desató el festejo en las tribunas y terminó por confirmar la superioridad de Tigres, que hasta ese momento había sido el equipo con mayor propuesta y ambición en el campo.

Seattle intentó reaccionar tras verse abajo en el marcador. El equipo estadounidense adelantó líneas y generó sus mejores aproximaciones en el complemento, pero ahí apareció Nahuel Guzmán para sostener el cero con una intervención clave. La respuesta del arquero argentino fue fundamental para mantener la tranquilidad del cuadro regiomontano en el momento de mayor presión visitante.

LA U, LA U, LA U🐯🔥



¡Es Tigres y mordió en casa ante Seattle Sounders en Concachampions!💥



- El primer capítulo de historia es Felino. pic.twitter.com/nlmykb58Wr — W Deportes (@deportesWRADIO) April 9, 2026

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, Tigres encontró el golpe definitivo. Joaquim Pereira, quien ingresó de cambio tras la lesión de Vladimir Loroña, se sumó al ataque y apareció dentro del área para firmar de cabeza el 2-0 al minuto 76, sentenciando una noche redonda para los auriazules.

Con este resultado, Tigres viajará a Seattle con una ventaja importante y con mejores sensaciones para encarar la vuelta. Aunque la serie sigue abierta, el equipo mexicano dejó claro en casa que tiene argumentos futbolísticos y experiencia internacional para soñar con meterse entre los cuatro mejores del torneo.