Cruz Azul sufre descalabro, y es goleado por LAFC en Concachampions

Malas noticias para Cruz Azul en el duelo de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Los celestes terminaron por caer frente al LAFC por marcador de 3 tantos a 0, con lo que se quedan contra las cuerdas en la eliminatoria.

Termina en partido en LA.



A buscar el pase a semis el próximo martes en Puebla. pic.twitter.com/lcKpx59oDz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 8, 2026

Heung-Min Son marcó el primero del duelo al minuto 30 y se inclinaba la balanza para el equipo de Estados Unidos. El primer tiempo siguió con buen paso para los angelinos, ya que David Martínez puso el segundo al minuto 39.

El mismo Martínez marcó su doblete, pues al 58 pudo marcar de nueva cuenta para hacer mayor la ventaja de su equipo. En el resto del partido, los celestes intentaron recortar la desventaja, aunque no lo lograron y terminaron por ser goleados en la casa de los estadounidenses en el partido de ida.

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Ahora, Cruz Azul tendrá que buscar el milagro y ganar 3-0 para mandar el juego al tiempo extra. Con el 4-0 avanzan, pero en caso de que el LAFC meta 1 gol, los mexicanos tendrían que hacer 5 goles.