América vs Cruz Azul: ¿Cuáles son los precios del Clásico Joven en el Estadio Banorte?

Después de casi dos años, el América volverá a jugar en el Estadio Azteca. Este fin de semana, las águilas recibirán a Cruz Azul en una edición más del clásico joven y los precios para presenciar la reapertura del mítico inmueble en la Liga MX fueron revelados.

Cada vez falta menos. Prepárense, #VolvemosACasa. 💙💛



El Estadio Banorte nos espera. 🏟️ pic.twitter.com/ckVgKiXNYO — Club América (@ClubAmerica) April 6, 2026

La boletera que se encarga de vender los boletos para los partidos del América puso a disposición del público las entradas, las cuales van desde los poco más de 600 pesos hasta los más de 9 mil pesos en las mejores localidades.

Las entradas más baratas son las de las cabeceras 600, 500 y 400, esos lugares detrás de las porterías tienen un precio de 684 pesos, ya con el impuesto incluido. La siguiente zona más accesible es la de Lateral 400, la cual ya rebasa los mil pesos y tiene un costo de 1025 pesos.

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En este mismo sentido, los precios van incrementando dependiendo la zona del estadio. Por ejemplo, en la zona de preferente se pueden encontrar boletos en 1600 pesos, mientras que los palcos tienen un precio de casi 3 mil 500 pesos.

Finalmente, es importante mencionar que los boletos más caros de todo el estadio son los de las zonas de Terrazas y Premium A Chairman Club, los cuales se pueden obtener pagando 9 mil 100 pesos.

De esta manera, el América tiene planeado volver al Coloso de Santa Úrsula con su afición este mismo sábado a las 9 de la noche cuando reciba a Cruz Azul en el remodelado Estadio Banorte.