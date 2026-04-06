La Liga BBVA MX registra 11.3 millones en audiencias promedio en el Clausura 2026, el segundo mejor registro en la historia / Jam Media

La LIGA BBVA MX informa que, al cierre de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026, el rating promedio por jornada se ubica en 11.3 millones de personas, cifra que representa el segundo mejor registro histórico para este indicador, sólo por detrás del Clausura 2022.

La Liga BBVA MX registra 11.3 millones en audiencias promedio en el Clausura 2026, el segundo mejor registro en la historia / Jam Media Ampliar

En comparación con el torneo anterior, el Clausura 2026 presenta un crecimiento de 7 por ciento, lo que refleja un comportamiento positivo en el seguimiento de la competencia durante las primeras once jornadas del campeonato.

En la distribución de audiencias, la televisión abierta y de paga concentra 10.8 millones de personas, colocándose también como el segundo mejor registro histórico en este rubro. Por su parte, el consumo a través de streaming se ubica en 430 mil televidentes, como parte de la oferta de transmisión disponible para la afición.

Adicionalmente, el Clausura 2026 registra ocho jornadas con más de 10 millones de personas de rating promedio, igualando la cifra más alta observada hasta ahora en un torneo de la LIGA BBVA MX. Este comportamiento muestra consistencia en los niveles de audiencia a lo largo del certamen y confirma un seguimiento sostenido jornada tras jornada.

América vs Mazatlán FC / Jam Media Ampliar

En términos de alcance, el torneo acumula 46.2 millones de personas, lo que representa un incremento de 3 por ciento respecto al torneo anterior. Con este resultado, el Clausura 2026 se coloca como el quinto torneo con mayor alcance histórico.

Las cifras registradas hasta la Jornada 11 muestran un desempeño positivo en los principales indicadores de audiencia del torneo, tanto en rating promedio por jornada como en alcance acumulado. Asimismo, reflejan la permanencia del interés de la afición por seguir la competencia a través de las distintas ventanas de transmisión.

La LIGA BBVA MX continuará dando seguimiento al comportamiento de audiencias conforme avance el Clausura 2026.