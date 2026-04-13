Joao Pedro lanza advertencia a Armando ‘Hormiga’ González en la pelea por el título de goleo / Jam Media

La lucha por el título de goleo en el Clausura 2026 de la Liga MX está al rojo vivo y uno de sus protagonistas, Joao Pedro, encendió la polémica al enviar un contundente mensaje a Armando González, mejor conocido como la “Hormiga”.

Joao Pedro / Jam Media Ampliar

El delantero del Atlético de San Luis dejó claro que no piensa ceder terreno en la disputa por ser el máximo anotador del torneo, en una batalla directa que mantiene con el atacante de Chivas.

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Joao Pedro no se guarda nada en la pelea por el liderato de goleo

Joao Pedro, que suma 12 goles en el torneo, misma cifra que registra Armando González, fue contundente al referirse a su competencia directa asegurando que seguirá enfocado en su rendimiento y en mantenerse en lo más alto.

El atacante dejó entrever que la pelea será hasta el final del torneo y que no piensa aflojar el paso, en una carrera donde ambos delanteros han mostrado gran regularidad frente al arco rival.

Armando González / Jam Media Ampliar

Por su parte, Armando González atraviesa un gran momento en el Clausura 2026, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del campeonato. Su capacidad goleadora lo ha llevado a competir directamente con Joao Pedro por el liderato.

El delantero de Chivas ha sido clave para su equipo y mantiene un ritmo goleador destacado, lo que ha intensificado la rivalidad deportiva entre ambos atacantes.

Una batalla cerrada por el título de goleo en el Clausura 2026

La tabla de goleadores refleja la paridad entre ambos futbolistas, quienes se encuentran empatados en la cima, lo que anticipa un cierre de torneo lleno de tensión.

Esta competencia directa no sólo ha elevado el nivel individual de cada jugador, sino que también ha captado la atención de aficionados y analistas, que siguen de cerca quién se quedará con el título de goleo.

Con varias jornadas aún por disputarse, la pelea entre Joao Pedro y Armando González promete mantenerse cerrada hasta el final del Clausura 2026.

Ambos delanteros llegan en gran forma y con el objetivo claro de terminar como el máximo goleador del campeonato, en una rivalidad que ya comienza a marcar el ritmo del torneo y que podría definirse hasta la última jornada.