¡Filtran setlist de Bad Bunny para el Super Bowl LX! Estas son las canciones que tocará el 'Conejo Malo'

La expectativa por el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks está en su punto máximo, y no solo por lo que pase en el emparrillado. Bad Bunny está listo para hacer historia como el primer artista en encabezar un show 100% en español, y las filtraciones de los ensayos ya nos dan una idea clara del festín latino que prepara.

Bad Bunny

El Setlist Filtrado: De la salsa al perreo

Según diversos reportes y videos captados desde las inmediaciones del estadio en Santa Clara, California, el “Conejo Malo” abriría con una potencia cultural sin precedentes. Aquí las canciones que encabezan la lista:

Baile inolvidable: La joya de su reciente álbum Debí Tirar Más Fotos . Ha sido la pieza central de los teasers de Apple Music y se escuchó con fuerza en las pruebas de audio.

La joya de su reciente álbum . Ha sido la pieza central de los teasers de Apple Music y se escuchó con fuerza en las pruebas de audio. NUEVAYoL: Un homenaje a las raíces de la salsa que conectará perfectamente con el público estadounidense y latino.

Un homenaje a las raíces de la salsa que conectará perfectamente con el público estadounidense y latino. Tití me preguntó: El himno global que no puede faltar y que, según expertos, podría ser el clímax de la coreografía masiva.

El himno global que no puede faltar y que, según expertos, podría ser el clímax de la coreografía masiva. Dákiti: Uno de sus mayores éxitos en las listas de Billboard.

Uno de sus mayores éxitos en las listas de Billboard. Safaera: El segmento de “perreo intenso” que pondrá a vibrar a todo el Levi’s Stadium.

El segmento de “perreo intenso” que pondrá a vibrar a todo el Levi’s Stadium. Callaíta: Se rumora una versión especial con arreglos de salsa, recordando su participación en 2020 junto a Shakira y JLo.

Se rumora una versión especial con arreglos de salsa, recordando su participación en 2020 junto a Shakira y JLo. DtMF: El tema que da nombre a su álbum ganador del Grammy 2026.

Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes… pic.twitter.com/kfVnm43haG — jlo (@JLo) February 8, 2026

¿Habrá invitados sorpresa?

Aunque Benito ha guardado silencio, los rumores apuntan a colaboraciones explosivas. El nombre de Cardi B suena con fuerza para interpretar “I Like It”, aprovechando que su pareja Stefon Diggs estará en el campo con los Patriots. También se especula sobre la aparición de Arcángel, J Balvin o incluso la leyenda Daddy Yankee para cerrar con broche de oro.

“No necesitan aprender español, necesitan aprender a bailar”, declaró Bad Bunny en la conferencia de prensa previa, dejando claro que el ritmo será el lenguaje universal de esta noche.

¿Dónde y a qué hora ver el Halftime Show de Bad Bunny?

El espectáculo comenzará aproximadamente entre las 19:00 y 19:30 horas (Tiempo del Centro de México), dependiendo del desarrollo de la primera mitad del encuentro.

