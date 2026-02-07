Cruz Azul rescata el empate ante Toluca con estreno de Christian Ebere / Rodrigo Oropeza

Toluca y Cruz Azul empataron a uno en uno de los duelos más vibrantes y parejos de la Jornada 5 del Clausura 2025de la Liga BBVA MX.

Toluca vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El encuentro fue parejo de principio a fin, sin embargo, los Diablos fueron los que pegaron primero al minuto 41. Tras una buena jugada por izquierda de Jesús Gallardo, Paulinho aprovechó las desatenciones defensivas de Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi para abrir el marcador.

Sin embargo, para la parte complementaria, La Máquina se fue al ataque y encontraron la igualada por conducto de José Paradela, quien mandó el balón al fondo tras una serie de rebotes en una acción protagonizada por el nigeriano Christian Ebere, quien debutó como refuerzo celeste en este duelo.

Christian Ebere / Jam Media Ampliar

Con el empate en el Estadio Nemesio Díez, Toluca se mantiene invicto, aunque llegó a tres empates consecutivos, mientras Cruz Azul permanecerá por encima del cuadro escarlata en la tabla general.

En la siguiente jornada Toluca volverá a jugar como local frente a Tijuana, mientras que La Máquina recibirá a Tigres.

