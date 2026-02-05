Jorge Sánchez abandona a Cruz Azul y es presentado como nuevo jugador del PAOK

Jorge Sánchez está de regreso en el fútbol europeo. El lateral mexicano cerró su etapa con Cruz Azul y firmó con el PAOK de Grecia para el segundo semestre de la temporada, en donde buscará ganarse un lugar en el 11 titular para llegar con ritmo a la Copa del Mundo en el verano.

Jorge Sánchez con Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Después de 65 partidos disputados con La Máquina, Jorge llegó a un acuerdo con uno de los equipos más importantes de la primera división de Grecia para vivir una segunda oportunidad en el viejo continente. Tras su breve paso por el Ajax en los Países Bajos, el seleccionado nacional regresó a la Liga MX con Cruz Azul y se mantuvo como titular indiscutible con Martín Anselmi, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón.

Sin embargo, en las últimas horas del mercado de fichajes le llegó una oferta del PAOK, la cual vio con buenos ojos y terminó tomando. Sánchez firmó un contrato a largo plazo, por lo que se mantendrá en las filas del conjunto griego hasta el 30 de junio del 2029.

Jorge Sánchez presentado con el PAOK / FOTO: @PAOK_OF Ampliar

Con la confirmación de su traspaso, Jorge se suma a Orbelín Pineda como los dos mexicanos en activo en la liga griega. Además, vale la pena mencionar que el PAOK será el sexto equipo en la carrera de Sánchez. Debutó en Santos Laguna, pasó al América, dio al salto al Ajax, emigró al Porto, volvió a México con Cruz Azul y, ahora, seguirá su trayectoria en el PAOK de Grecia.

