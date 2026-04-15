Chivas hace oficial la salida de Alan Pulido tras acuerdo mutuo y cierra su segunda etapa en el club / Jam Media

El Club Deportivo Guadalajara informó de manera oficial que, de común acuerdo, se dio por terminada de forma anticipada la relación contractual con Alan Pulido, marcando así el cierre de una nueva etapa del delantero con el conjunto rojiblanco.

Alan Pulido / Jam Media Ampliar

La decisión se produce en medio de una reestructuración del plantel de cara a los compromisos del torneo, donde la directiva y el cuerpo técnico han tomado determinaciones importantes respecto a varios jugadores del equipo.

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Acuerdo mutuo y fin de la etapa de Pulido en Chivas

A través de un comunicado oficial, Chivas confirmó que la salida de Pulido se dio en buenos términos, luego de alcanzar un acuerdo para finalizar anticipadamente el contrato que originalmente tenía vigencia durante todo el 2026.

En este último periodo, el delantero no logró integrarse al sistema del técnico Gabriel Milito, situación que lo dejó sin minutos en el terreno de juego. Incluso, el atacante trabajaba por separado del primer equipo, entrenando en horarios distintos, reflejo de que ya no formaba parte del proyecto deportivo.

De esta manera, se cierra su segunda etapa con el club, la cual comenzó en 2025 y que concluye de forma anticipada ante la falta de protagonismo en el equipo.

LE DIERON LAS GRACIAS 🚨🚨🚨



A través de un comunicado, Chivas dio a conocer que ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido.



“Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del… pic.twitter.com/TVXAXiOLfP — W Deportes (@deportesWRADIO) April 15, 2026

Reestructuración del plantel y legado de Pulido en el club

La baja de Pulido se enmarca dentro de los movimientos de Chivas para redefinir su plantilla rumbo a la Liga MX, liberando espacio y apostando por nuevas opciones en ataque. Mientras tanto, el jugador analizará alternativas para continuar su carrera profesional tras su salida del conjunto tapatío.

Más allá de su salida, el delantero deja números importantes con la institución. En sus dos etapas como rojiblanco, disputó un total de 138 partidos y marcó 43 goles, siendo su primer ciclo el más destacado. Entre 2016 y 2019, Pulido vivió sus mejores momentos con el equipo, conquistando títulos de Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de la Concacaf, además de conseguir un campeonato de goleo individual.

Así, Alan Pulido se despide de Chivas tras un paso que, aunque tuvo altibajos en su segunda etapa, quedó marcado por los logros y el protagonismo alcanzado en su primer ciclo con el club.