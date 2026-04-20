América vs Toluca: Confirman castigos para Helinho, Henry Martín y el “Turco” Mohamed

Los castigos ya están sobre la mesa y la polémica entre América y Toluca sigue dejando secuelas. Helinho recibió tres partidos de suspensión, mientras que Henry Martín y Antonio “Turco” Mohamed fueron castigados con un juego de suspensión cada uno, en una resolución que pone punto final, al menos de momento, a uno de los episodios más tensos recientes alrededor del futbol mexicano.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Luto en el fútbol mexicano: FMF despide a la madre de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez con emotivo mensaje

Helinho se lleva el castigo más severo

Dentro de la lista de sancionados, el caso de Helinho es el más llamativo por la dimensión del castigo. No se trata solamente de perderse un partido por la expulsión, algo habitual tras una roja directa o una acción grave en cancha, sino de sumar encuentros adicionales por lo ocurrido después. Eso convierte su ausencia en una baja importante para Toluca, especialmente si el equipo entra en un tramo decisivo y necesita profundidad ofensiva y soluciones en ataque.

Comisión Disciplinaria Liga Mx Ampliar

Además, el castigo manda un mensaje claro: cuando una acción rebasa lo meramente futbolístico y entra en el terreno de la agresión o la confrontación directa, la sanción puede escalar con rapidez.

Henry y Mohamed tampoco se salvaron

Henry Martín recibió un partido de suspensión por entrar a los vestidores con ánimo de provocación. Es una sanción que, aunque menor a la de Helinho, también resulta significativa por tratarse de un referente del América y por el peso que tiene su figura dentro del plantel.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Mazatlán regala boletos para su “último baile” en Liga MX ante Toluca

Por su parte, Antonio Mohamed fue castigado con un partido de suspensión por conductas en contra del Fair Play. La sanción al técnico subraya que la Comisión también puso la lupa sobre lo ocurrido fuera de la jugada principal y sobre el comportamiento de quienes deben marcar la pauta desde el banquillo.

Al final, el saldo es claro: una bronca que terminó por costarle caro a varios protagonistas. Y aunque el partido ya quedó atrás, las consecuencias disciplinarias seguirán pesando en los días que vienen.