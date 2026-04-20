Mazatlán regala boletos para su “último baile” en Liga MX ante Toluca

Mazatlán FC protagonizará un hecho poco común en el fútbol mexicano: regalará todas las entradas para su partido ante Toluca, en lo que será su último juego como local en la Liga MX. La medida busca llenar el estadio y convertir el encuentro en una despedida memorable para su afición.

Mazatlán FC / Jam Media Ampliar

Un adiós gratuito para toda la afición

El club sinaloense anunció que el acceso al partido correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 será completamente gratis para los aficionados. El duelo se disputará el miércoles 22 de abril en el Estadio El Encanto, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Los boletos gratis del Mazatlán FC comenzaron a distribuirse desde el 19 de abril en taquillas del estadio y en puntos autorizados, bajo disponibilidad limitada y con ciertas restricciones para evitar la reventa.

La directiva busca garantizar un lleno total en lo que consideran una noche especial, permitiendo que la mayor cantidad de seguidores pueda despedirse del equipo en casa. La iniciativa forma parte de una serie de promociones, luego de que en partidos previos incluso se ofrecieran entradas a precios simbólicos para incentivar la asistencia.

Estadio El Encanto / Jam Media Ampliar

El fin de una etapa en la Liga MX

Este partido no solo será el último de Mazatlán como local, sino también marca el cierre de su etapa en la Primera División. El club dejará de competir en la Liga MX tras el Clausura 2026, dando paso al regreso del Atlante al máximo circuito del fútbol mexicano.

Ante este contexto, el encuentro Mazatlán vs Toluca adquiere un valor simbólico: será la despedida oficial ante su gente, en un torneo donde los resultados deportivos no acompañaron al equipo, ubicado en la parte baja de la tabla general.

Del otro lado estará Toluca, uno de los equipos protagonistas del campeonato, lo que añade atractivo al duelo pese a la diferencia de rendimiento entre ambos clubes. El pitazo final ante los Diablos Rojos no solo marcará el fin de los 90 minutos, sino el fin de una era para el puerto de Mazatlán.